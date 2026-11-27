Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước; đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp; cùng lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, lãnh đạo các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long; đại diện Thường trực HĐND, UBND, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của 3 tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước, phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Kiểm toán Nhà nước khu vực IX trình bày báo cáo sơ kết kết quả thực hiện quy chế phối hợp. Theo báo cáo, công tác phối hợp trong xây dựng kế hoạch kiểm toán đã góp phần hạn chế trùng lặp, chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán với thanh tra, kiểm tra, giám sát tại địa phương. Trong quá trình kiểm toán, các tỉnh quan tâm chỉ đạo cơ quan, đơn vị được kiểm toán cung cấp hồ sơ, tài liệu và thực hiện trách nhiệm giải trình; phối hợp tổ chức thông báo kết luận kiểm toán, góp phần bảo đảm kết quả kiểm toán chặt chẽ, chính xác.

Kiểm toán Nhà nước và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Đồng Tháp ký Quy chế phối hợp công tác.

Công tác theo dõi, thực hiện kiến nghị kiểm toán được các địa phương quan tâm chỉ đạo, đôn đốc. Báo cáo kiểm toán, thông báo kết quả và tình hình thực hiện kiến nghị được gửi đến Thường trực HĐND, UBND các tỉnh để phục vụ công tác chỉ đạo, giám sát. Tính đến nay, tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán trên địa bàn 3 tỉnh đạt 92,1%.

Để nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước đề ra các giải pháp trọng tâm như tiếp tục thực hiện, điều chỉnh, bổ sung quy chế phối hợp phù hợp tình hình thực tế; tăng cường trao đổi thông tin về kết quả kiểm toán, tình hình thực hiện kiến nghị và các vấn đề có dấu hiệu thất thoát, lãng phí. Đồng thời, đẩy mạnh chia sẻ thông tin, dữ liệu số theo quy định; phối hợp xử lý các kiến nghị liên quan đến cơ quan, đơn vị đã sắp xếp, sáp nhập; tăng cường tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước.

Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp, nhấn mạnh, Kiểm toán Nhà nước và hoạt động kiểm toán có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong kiểm tra, đánh giá công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch, nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách.

Đồng chí Ngô Chí Cường mong muốn, thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước và các địa phương tiếp tục duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm và hỗ trợ lẫn nhau. Những kinh nghiệm tốt, cách làm hiệu quả của từng địa phương cần được chia sẻ để cùng nâng cao năng lực quản lý tài chính, tài sản công; những vấn đề phát sinh có tính liên tỉnh hoặc liên quan đến cơ chế, chính sách cần được trao đổi thống nhất, kiến nghị xử lý kịp thời, vì lợi ích chung và sự phát triển của từng địa phương, khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai các nội dung quy chế phối hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý ngân sách, đầu tư và quản trị ở cấp cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình, sử dụng hiệu quả nguồn lực công và phòng ngừa các sai phạm trong quản lý tài chính.

Tổng Kiểm toán Nhà nước trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm toán nhà nước” cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển kiểm toán nhà nước.

Tại hội nghị, Kiểm toán Nhà nước và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long ký Quy chế phối hợp công tác trong giai đoạn tiếp theo.

Dịp này, Tổng Kiểm toán Nhà nước trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm toán nhà nước” cho 24 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển kiểm toán nhà nước.