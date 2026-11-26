Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và tỉnh An Giang ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: VĂN DƯƠNG

Hội nghị do Kiểm toán Nhà nước phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy, Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và UBND ba địa phương tổ chức, nhằm sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2023 - 2026, ký kết quy chế phối hợp giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho rằng việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý ngân sách, tài sản công và hoạt động kiểm toán. Khi nhiều nhiệm vụ được chuyển lên cấp tỉnh, đồng thời phân cấp mạnh cho cấp xã, những rủi ro trong quản lý có thể phát sinh ở các khâu trước đây chưa có.

An Giang thống nhất việc điều chỉnh, bổ sung quy chế phối hợp phù hợp thực tiễn; đồng thời đề xuất tăng cường phương thức tiền kiểm đối với các dự án, chương trình trọng điểm, phát huy vai trò tư vấn của Kiểm toán Nhà nước trong xây dựng dự toán, phân bổ ngân sách và ban hành cơ chế, chính sách tài chính. Tỉnh cũng đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối và chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán Nhà nước, nghiêm túc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán, góp phần củng cố kỷ luật tài chính, nâng cao tính minh bạch trong quản lý ngân sách và tài sản công.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho xây dựng và phát triển Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: VĂN DƯƠNG

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa, quy chế phối hợp giai đoạn 2023 - 2026 đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý tài chính công, tài sản công. Đến tháng 11/2026, tỷ lệ thực hiện các kiến nghị kiểm toán lũy kế đạt 91,4%.

Tuy nhiên, việc phối hợp vẫn còn một số hạn chế như số lượng chuyên đề kiểm toán phục vụ hoạt động giám sát của HĐND chưa nhiều, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chưa đồng đều; một số kiến nghị kiểm toán tồn đọng gặp khó khăn trong xác định trách nhiệm thực hiện sau khi cơ quan, đơn vị được sắp xếp, sáp nhập hoặc giải thể.

Để nâng cao hiệu quả phối hợp thời gian tới, Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị ba địa phương chủ động cụ thể hóa quy chế, tăng cường trao đổi thông tin, cung cấp hồ sơ, dữ liệu và đề xuất nội dung kiểm toán phù hợp yêu cầu quản lý, giám sát. Các đơn vị cần rà soát, phân định rõ trách nhiệm, tập trung xử lý dứt điểm các kiến nghị kiểm toán còn tồn đọng.

Kiểm toán Nhà nước sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, phát triển kiểm toán trên môi trường số và kiểm toán từ xa; tăng cường cảnh báo rủi ro, phòng ngừa sai phạm từ sớm. Đồng thời, chú trọng hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã, phường về quản lý ngân sách, tài sản công và đầu tư công.

Tại hội nghị, Kiểm toán Nhà nước và Ban Thường vụ Thành ủy, Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND TP. Cần Thơ, An Giang và Cà Mau ký kết quy chế phối hợp công tác trong giai đoạn tiếp theo.

Dịp này, Kiểm toán Nhà nước trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” cho 19 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành.