Kiểm toán Nhà nước ký quy chế phối hợp với 3 tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk

Chiều 13-10, tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), Kiểm toán Nhà nước (KTNN) phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2023 - 2026 và ký quy chế phối hợp công tác giai đoạn mới.

Tham dự hội nghị, về phía KTNN có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng KTNN. Về phía tỉnh Khánh Hòa có các đồng chí: Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía các địa phương có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk. Cùng tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam 3 tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk; lãnh đạo sở, ban, ngành các địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa và đồng chí Trần Phong dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Lâm Đông và đồng chí Nguyễn Việt Hùng dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2023 – 2026; đồng thời thống nhất phương hướng phối hợp trong thời gian tới, trong bối cảnh các địa phương đã sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo sơ kết, thời gian qua, KTNN đã phối hợp với các địa phương trong xây dựng kế hoạch, triển khai kiểm toán ngân sách địa phương, kiểm toán chuyên đề và kiểm toán hoạt động; tập trung vào những lĩnh vực trọng yếu, tiềm ẩn rủi ro trong quản lý, sử dụng nguồn lực công.

Các địa phương cơ bản tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kiểm toán, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cung cấp hồ sơ, tài liệu, giải trình những vấn đề liên quan; đồng thời phối hợp trao đổi, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Qua kiểm toán, bên cạnh ghi nhận những kết quả tích cực, KTNN đã chỉ ra các hạn chế, sai sót và kiến nghị giải pháp chấn chỉnh, hoàn thiện công tác quản lý, điều hành ngân sách.

Đáng chú ý, tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán trên địa bàn KTNN khu vực VIII lũy kế đến tháng 9-2026 đạt 94,6%. Kết quả này cho thấy chuyển biến trong công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện kiến nghị; đồng thời khẳng định vai trò của việc phối hợp giữa cơ quan kiểm toán với cấp ủy, chính quyền và cơ quan dân cử tại địa phương.

Các báo cáo kiểm toán cũng là nguồn thông tin quan trọng phục vụ HĐND các tỉnh thẩm tra, giám sát, phê chuẩn quyết toán ngân sách và quyết định dự toán, phân bổ ngân sách năm sau; giúp các cơ quan chức năng rà soát, điều chỉnh những bất cập trong cơ chế, chính sách, nhất là ở các lĩnh vực tài chính, ngân sách, đất đai và đầu tư công.

Việc trao đổi thông tin về kế hoạch kiểm toán, thanh tra, kiểm tra góp phần hạn chế trùng lặp, chồng chéo, nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ của mỗi bên.

Tuy nhiên, quá trình phối hợp vẫn còn những hạn chế như: Việc cung cấp hồ sơ, tài liệu có lúc chưa kịp thời, đầy đủ; một số kiến nghị kiểm toán thực hiện còn chậm; việc xác định đơn vị kế thừa trách nhiệm đối với các kiến nghị tồn đọng sau sắp xếp đơn vị hành chính còn gặp khó khăn. Cơ chế trao đổi định kỳ giữa các bên cũng cần được duy trì thường xuyên hơn để kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh, thời gian qua, KTNN, trực tiếp là KTNN khu vực VIII đã hỗ trợ Khánh Hòa nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, tài sản công và giải quyết những vướng mắc trong thực tiễn. Quy chế được ký kết giữa KTNN với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ gắn kết chặt chẽ hơn trách nhiệm lãnh đạo, giám sát và tổ chức thực hiện. Để sự phối hợp mang lại kết quả thiết thực, tỉnh đề nghị quan tâm 3 nội dung: Phối hợp kiểm toán phục vụ tháo gỡ các dự án vướng mắc; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp; phối hợp giải quyết các kiến nghị kiểm toán. Để thực hiện 3 nội dung trên, UBND tỉnh sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành; duy trì đầu mối trao đổi với KTNN khu vực VIII và cung cấp thông tin, dữ liệu đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng KTNN Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, trong bối cảnh các địa phương mở rộng không gian phát triển, triển khai nhiều dự án hạ tầng, đầu tư công và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu quản lý, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực công ngày càng cao. Vì vậy, hoạt động phối hợp không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các cuộc kiểm toán mà cần được mở rộng từ khâu xây dựng kế hoạch, chia sẻ dữ liệu, giám sát đến theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Qua đó, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kịp thời phát hiện nguy cơ thất thoát, lãng phí và hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn.

Quy chế phối hợp được ký kết lần này có nhiều điểm mới, nổi bật là mở rộng phạm vi phối hợp lên 10 nội dung, bổ sung sự tham gia của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quy định rõ hơn trách nhiệm của KTNN, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và UBND các tỉnh. Các bên sẽ tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu số; phối hợp lựa chọn những nội dung kiểm toán sát với yêu cầu quản lý và vấn đề địa phương quan tâm; đồng thời đẩy mạnh theo dõi, thực hiện kiến nghị kiểm toán, hạn chế chồng chéo với hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Kiểm toán nhà nước ký quy chế phối hợp công tác với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tổng KTNN đề nghị KTNN khu vực VIII chủ động làm việc với từng địa phương để thống nhất kế hoạch kiểm toán, tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm; phối hợp hoàn thành báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương đúng thời hạn, phục vụ hoạt động giám sát, phê chuẩn quyết toán của HĐND. Các địa phương cần chỉ đạo cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời; rà soát, xác định rõ trách nhiệm thực hiện các kiến nghị còn tồn đọng sau sắp xếp đơn vị hành chính; duy trì giao ban định kỳ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Quy chế phối hợp giai đoạn mới cũng hướng đến nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và ngân sách nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, phòng ngừa thất thoát, lãng phí, đáp ứng yêu cầu quản trị địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng thời, đẩy mạnh kết nối, khai thác dữ liệu số và chủ động hạn chế chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán với thanh tra, kiểm tra, giám sát tại địa phương.

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