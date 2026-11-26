Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại Hội nghị

Chiều 26/11, tại TP. Cần Thơ, Kiểm toán nhà nước (KTNN) phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND TP. Cần Thơ long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết, ký Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh, thành phố: An Giang, Cà Mau và Cần Thơ; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước”.

Tham dự Hội nghị, về phía TP. Cần Thơ có các đồng chí: Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI; Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ; Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.

Về phía tỉnh An Giang, có các đồng chí: Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Về phía tỉnh Cà Mau có các đồng chí: Đặng Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu chào mừng

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy ban Kiểm tra; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau.

Về phía KTNN, tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước; Bùi Quốc Dũng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; Trần Minh Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V Nguyễn Đức Sỹ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc KTNN.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu.

Góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của các địa phương

Phát biểu khai mạc và chào mừng Hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình nêu rõ, giai đoạn 2023-2026 là chặng đường có ý nghĩa đặc biệt. Trong bối cảnh đó, sự phối hợp giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND TP. Cần Thơ và tỉnh An Giang, tỉnh Cà Mau có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ của mỗi cơ quan và các địa phương.

Qua hoạt động kiểm toán, KTNN và KTNN khu vực V đã phối hợp với các tỉnh, thành từ khâu khảo sát, xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện, kiểm tra, kịp thời cung cấp thông tin, kết quả và kiến nghị kiểm toán phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và điều hành.

Các kết luận, kiến nghị kiểm toán là cơ sở quan trọng để HĐND xem xét, thẩm tra dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách; giúp UBND và các cơ quan chuyên môn rà soát, chấn chỉnh những hạn chế trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước, quản lý đầu tư xây dựng. Qua đó góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đáng chú ý, công tác rà soát, phối hợp thực hiện kiến nghị kiểm toán, kể cả đối với các đơn vị có thay đổi tổ chức do sáp nhập, giải thể được quan tâm thực hiện. Tỷ lệ thực hiện kiến nghị đối với các báo cáo kiểm toán phát hành năm 2024 đạt 99,89%. Kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp tích cực của các cơ quan, địa phương.

Từ thực tiễn công tác phối hợp thời gian qua, có thể thấy hoạt động kiểm toán không chỉ góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, mà còn cung cấp những thông tin, đánh giá, kiến nghị quan trọng giúp các cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời phát biểu.

Công tác phối hợp ngày càng hiệu quả, thực chất

Trình bày tóm tắt Báo cáo sơ kết công tác phối hợp giữa KTNN với HĐND, UBND các tỉnh/thành phố, ông Nguyễn Đức Sỹ - Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V cho biết, giai đoạn 2023 - 2026, công tác phối hợp giữa KTNN và các địa phương đã đi vào chiều sâu, thực chất trên 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, trong xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm toán, KTNN khu vực V đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND và các cơ quan tổng hợp của các địa phương ngay từ khâu khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán. Đồng thời, đáp ứng kịp thời các yêu cầu kiểm toán để phục vụ giám sát, điều hành của địa phương. Điển hình, năm 2025, theo đề nghị của UBND, HĐND tỉnh An Giang, KTNN đã triển khai kiểm toán dự án phục vụ Hội nghị APEC tại Phú Quốc theo phương thức tiền kiểm; đảm bảo tiến độ và kỷ luật, kỷ cương tài chính. Quá trình kiểm toán luôn đảm bảo công khai, minh bạch, tiếp thu ý kiến giải trình của địa phương trước khi phát hành báo cáo kiểm toán.

Quang cảnh Hội nghị.

Thứ hai, trong thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, đây là điểm sáng nổi bật năm 2025. KTNN đã chủ động rà soát toàn bộ kiến nghị tồn đọng đến ngày 30/6/2025 để xác định chủ thể chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiến nghị kiểm toán sau sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của UBND và giám sát sát sao của HĐND các tỉnh, thành phố, đến cuối năm 2025, tỷ lệ thực hiện kiến nghị xử lý tài chính đối với các báo cáo phát hành năm 2024 đạt mức ấn tượng 100%.

Thứ ba, trong hoạt động giám sát, thẩm định dự toán và phê chuẩn quyết toán, KTNN phối hợp với Thanh tra các tỉnh, thành để xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm nhằm tránh chồng chéo trong hoạt động giữa thanh tra và kiểm toán.

Thứ tư, về phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy, Tỉnh ủy, dù chưa ban hành quy chế phối hợp riêng nhưng KTNN và Thường trực cấp ủy các địa phương vẫn duy trì trao đổi thông tin chặt chẽ, giúp kết quả kiểm toán trở thành kênh thông tin quan trọng để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V, việc phối hợp giữa KTNN khu vực và các địa phương còn một số hạn chế cần khắc phục.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Sự đồng hành, hỗ trợ của KTNN góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương

Theo ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, tính đến ngày 05/10/2026, lũy kế giá trị kiến nghị xử lý tài chính đã thực hiện của tỉnh An Giang là 16.709 tỷ đồng trên tổng số là 17.014 tỷ đồng, đạt 98,21%. Riêng với danh mục kiến nghị kiểm toán tồn đọng là hơn 793 tỷ đồng, tỉnh đã thực hiện hơn là 488 tỷ đồng, đạt 61,53% và tỉnh tiếp tục thực hiện các kiến nghị này trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh, KTNN khu vực V đã hỗ trợ rất tốt cho tỉnh An Giang trong kiểm toán các công trình phục vụ APEC, theo phương thức tiền kiểm.

“Nhờ công tác tiền kiểm, KTNN đã chỉ ra một số nội dung còn bất cập, khó khăn trong việc triển khai 21 dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC. Từ đó, tỉnh An Giang đã có kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước tháo gỡ khó khăn vướng mắc bằng việc Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 44/2026/QH16 quy định cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang” - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Hồ Văn Mừng cũng thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề tồn tại, hạn chế trong thực hiện cơ chế phối hợp thời gian qua; khẳng định tỉnh An Giang sẽ nghiêm túc tiếp thu và phối hợp để khắc phục trong thời gian tới.

Các đại biểu dự Hội nghị

Chủ động khai thác, sử dụng có hiệu quả các kết quả, kiến nghị kiểm toán

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp thời gian qua ngày càng đi vào nền nếp, thực chất và mang lại hiệu quả rất tích cực.

Riêng trong năm 2026, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành 4 - 5 văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị được kiểm toán và các cơ quan có liên quan chủ động phối hợp với KTNN trong việc cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập kế hoạch kiểm toán, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cũng như thực hiện công tác giải trình các cái nội dung liên quan, để tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN.

Đặc biệt, tỉnh luôn xác định, việc thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác quản lý, điều hành, qua đó nhằm khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót và nâng cao hơn nữa việc quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính công. Đến nay, phần lớn các kết luận, kiến nghị, của KTNN trên địa bàn tỉnh đã được các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, thiếu sót, nhất là vẫn còn những kết luận, kiến nghị kiểm toán chưa hoàn thành. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, đặc biệt là những nguyên nhân khách quan như một số doanh nghiệp, nhà thầu đã giải thể, phá sản hoặc các tổ chức, cá nhân có liên quan không còn tồn tại. Bên cạnh đó, trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy làm thay đổi về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Hướng đến hỗ trợ thiết thực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, việc ký quy chế phối hợp công tác giữa KTNN và các địa phương thời gian qua là một chủ trương đúng đắn, thiết thực, hiệu quả.

Sự phối hợp không chỉ thể hiện trong việc thực hiện, tổ chức các cuộc kiểm toán mà còn từng bước mở rộng sang trao đổi thông tin, cung cấp hồ sơ, tài liệu, phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh và theo dõi thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán lũy kế đến tháng 11/2026 của 3 địa phương đạt là 91,4%. Kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương trong chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế, vi phạm, khuyết điểm được phát hiện qua kiểm toán; đồng thời cũng khẳng định các kiến nghị kiểm toán có tính khả thi, sát với thực tế và cơ chế phối hợp theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị giữa KTNN và các địa phương ngày càng hiệu quả.

Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V Nguyễn Đức Sỹ báo cáo tại Hội nghị

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu quản lý, huy động, sử dụng các nguồn lực công cho phát triển kinh tế - xã hội của TP. Cần Thơ, các tỉnh An Giang, Cà Mau là rất lớn. Để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, đặc biệt là thực hiện mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo, theo tính toán, kế hoạch đầu tư công trung hạn bình quân của ba tỉnh, thành đều ở trên mức 100 nghìn tỷ đồng.

Trong khi đó, năng lực quản trị, nhất là ở tuyến cơ sở, sau khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn bất cập, hạn chế, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản công, ngân sách nhà nước, đầu tư công, các nguồn lực công ở tuyến cơ sở.

Tổng Kiểm toán nhà nước cũng thông tin thêm, năm 2026 là năm đầu tiên KTNN thực hiện kiểm toán với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thực tế, các đoàn kiểm toán vừa thực hiện nhiệm vụ kiểm toán vừa phối hợp hỗ trợ cho tuyến xã, phường.

Tới đây, KTNN sẽ kiến nghị, đề xuất với các địa phương về việc trao đổi, chia sẻ thông tin để giúp KTNN chuyển đổi phương thức hoạt động kiểm toán, giảm bớt các cuộc kiểm toán trực tiếp, chuyển sang cơ chế phát hiện sớm, phòng ngừa và tăng cường tính cảnh báo đối với các địa phương về những nguy cơ rủi ro vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý tài chính, tài sản công cũng như ngân sách nhà nước. Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa

Để quy chế sớm đi vào thực hiện, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị các địa phương tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, Ban Thường vụ, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân nên sớm có sự chỉ đạo, tổ chức cụ thể hóa quy chế phối hợp, phân công các đơn vị chủ trì để phối hợp với KTNN.

Hai là, KTNN cam kết sẽ đẩy mạnh đổi mới phương thức KTNN theo hướng tập trung kiểm toán việc thực hiện, đánh giá hiệu quả cơ chế, chính sách, các chủ trương, các kế hoạch, chiến lược ở tầm quốc gia, tăng cường kiểm toán từ sớm, từ xa. KTNN sẽ bám sát điều kiện cụ thể, đặc thù của từng địa phương để lựa chọn trúng, đúng các nội dung, các đối tượng ưu tiên cần tập trung kiểm toán.

Ba là, KTNN sẵn sàng hỗ trợ thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang, tỉnh Cà Mau trong đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ công chức ở tuyến xã, phường về nghiệp vụ quản lý đầu tư, tài chính, tài sản công và ngân sách nhà nước. Đồng thời đề nghị lãnh đạo của ba tỉnh, thành chia sẻ, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, kết nối dữ liệu để phục vụ cho việc chuyển đổi phương thức hoạt động KTNN.

Cuối cùng, Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị lãnh đạo các tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát hoạt động KTNN trên địa bàn, thậm chí xử lý nghiêm những vi phạm trong lĩnh vực kiểm toán, những cán bộ, kiểm toán viên có hành vi vi phạm, nhũng nhiễu trong quá trình thực thi công vụ.

* Tại Hội nghị, KTNN đã thực hiện ký Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh, thành phố: An Giang, Cà Mau và Cần Thơ.

KTNN ký Quy chế phối hợp công tác với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh An Giang

KTNN ký Quy chế phối hợp công tác với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố Cần Thơ

KTNN ký Quy chế phối hợp công tác với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Cà Mau

Hội nghị sơ kết và ký kết Quy chế phối hợp thành công tốt đẹp, đạt được sự thống nhất cao giữa KTNN và lãnh đạo 03 địa phương. Kết quả Hội nghị không chỉ đánh dấu bước phát triển mới, chặt chẽ và thực chất hơn trong mối quan hệ công tác giữa cơ quan kiểm toán với cấp ủy, chính quyền địa phương, mà còn tạo cơ sở quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại các tỉnh An Giang, Cà Mau và TP. Cần Thơ.

Chánh Văn phòng KTNN Lê Tùng Lâm công bố Quyết định trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước”

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Minh Khương trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” cho các đồng chí thuộc các tỉnh, thành phố: An Giang, Cà Mau và Cần Thơ đã có nhiều công lao đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển KTNN trong thời gian qua

* Nhân dịp này, lãnh đạo KTNN đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” cho 07 đồng chí thuộc các tỉnh, thành phố: An Giang, Cà Mau và Cần Thơ đã có nhiều công lao đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển KTNN trong thời gian qua./.