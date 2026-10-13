Kiểm toán Nhà nước ký quy chế phối hợp mới với Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk

Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2023–2026 và ký kết Quy chế cho giai đoạn tiếp theo diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai.

Tham dự có Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa; Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo HĐND, UBND ba tỉnh.

KTNN đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước" cho các cá nhân có đóng góp xuất sắc. Ảnh: KTNN

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ba địa phương vừa hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực VIII được giao phụ trách địa bàn. Bối cảnh mới đòi hỏi hoàn thiện cơ chế phối hợp để hoạt động kiểm toán gắn liền với công tác chỉ đạo, giám sát và điều hành ngân sách tại địa phương.

Tỷ lệ thực hiện kiến nghị đạt 94,6%

Báo cáo do Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VIII Huỳnh Ngọc Quang trình bày cho thấy thời gian qua, công tác phối hợp giữa KTNN và ba tỉnh ngày càng đi vào thực chất. KTNN đã phối hợp khảo sát, lấy ý kiến địa phương để hạn chế trùng lặp giữa kiểm toán và thanh tra. Kết quả kiểm toán trở thành căn cứ quan trọng phục vụ HĐND giám sát, phê chuẩn quyết toán ngân sách, đồng thời giúp UBND các tỉnh chấn chỉnh hạn chế trong điều hành.

Lũy kế đến tháng 9/2026, tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán trên địa bàn KTNN khu vực VIII đạt 94,6%.

Tuy nhiên, một số hạn chế cũng được thẳng thắn chỉ ra. Việc trao đổi thông tin, hồ sơ tại một số đơn vị có thời điểm chưa kịp thời. Một số kiến nghị kiểm toán còn chậm thực hiện. Đặc biệt, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và kết thúc hoạt động của cấp huyện, việc xác định cơ quan kế thừa trách nhiệm thực hiện một số kiến nghị kiểm toán gặp khó khăn.

Đề xuất ba chuyển đổi chiến lược

Tại hội nghị, đại diện các địa phương đã trao đổi nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy nhận định quy mô đầu tư công liên vùng, logistics cảng biển và năng lượng tái tạo ngày càng lớn đòi hỏi nâng cao hiệu quả phòng ngừa thất thoát, lãng phí.

Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2023–2026 và ký kết Quy chế cho giai đoạn tiếp theo diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai. Ảnh: KTNN

Ông Đỗ Hữu Huy đề xuất ba chuyển đổi chiến lược trong phối hợp:

Thứ nhất, chuyển từ khắc phục sai sót sang xử lý nguyên nhân gốc rễ, chủ động phòng ngừa rủi ro từ sớm. Ông đề nghị KTNN tăng cường kiểm toán chuyên đề trong các lĩnh vực nhạy cảm như bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu thầu dự án, định giá đất, quản lý rừng và khoáng sản.

Thứ hai, chuyển từ cung cấp hồ sơ thủ công sang chia sẻ dữ liệu số, tăng cường giám sát dựa trên dữ liệu nhằm rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao năng lực phân tích rủi ro.

Thứ ba, chuyển từ xử lý sự vụ sang đúc kết thực tiễn để kiến tạo thể chế, tổng hợp các vướng mắc lặp lại tại ba tỉnh để kiến nghị Chính phủ, Quốc hội hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Cùng quan điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng cho biết sau hợp nhất tỉnh, Khánh Hòa đang hoàn thiện việc xử lý nhà, đất, trụ sở dôi dư để sớm đưa vào sử dụng, tránh lãng phí. Ông đề nghị KTNN hỗ trợ nhận diện rủi ro, đồng thời phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính, ngân sách và quản lý tài sản công cho cán bộ cấp xã.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc cũng nhấn mạnh sự phối hợp với KTNN giúp địa phương kịp thời chấn chỉnh sai sót, tăng cường kỷ luật tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Quy chế phối hợp mới gồm 3 chương, 11 điều, có hiệu lực từ ngày ký, xác định 10 nội dung phối hợp chủ yếu. Các nội dung bao gồm: xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm toán; thực hiện kết luận, kiến nghị; đào tạo cán bộ; xử lý trùng lặp giữa thanh tra và kiểm toán; cũng như phối hợp chuyển giao thông tin về tội phạm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Điểm mới nổi bật là sự tham gia trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ba tỉnh, tạo cơ sở tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác kiểm toán và xem xét trách nhiệm tổ chức đảng, đảng viên liên quan theo thẩm quyền.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu kết luận. Ảnh: KTNN

Phát biểu kết luận, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định KTNN sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương. Ông đề nghị KTNN khu vực VIII bám sát đặc thù từng tỉnh, lựa chọn nội dung kiểm toán trọng tâm và tăng cường đôn đốc thực hiện các kiến nghị còn tồn đọng. KTNN cũng sẵn sàng hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tài chính cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trong khuôn khổ hội nghị, KTNN đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước" cho các cá nhân có đóng góp xuất sắc, đồng thời phối hợp với Vietcombank và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh trao biểu trưng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.