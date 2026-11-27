Ký quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ. (Ảnh: LAN ANH)

Phát biểu tại hội nghị sơ kết, ký Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: An Giang, Cà Mau và Cần Thơ, do Kiểm toán Nhà nước phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức chiều 26/11 tại Cần Thơ, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh việc ký quy chế phối hợp là chủ trương đúng đắn, thiết thực, giúp các cơ quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực tiễn cho thấy, sự phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với cấp ủy, chính quyền địa phương thời gian qua ngày càng chặt chẽ, thiết thực và có hiệu quả hơn.

Theo ông Nguyễn Đức Sỹ, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực V, giai đoạn 2023-2026, công tác phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước và các địa phương đã đi vào chiều sâu, thực chất. Tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán lũy kế đến tháng 11/2026 của cả ba địa phương đạt 91,4%. Đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước đã chủ động rà soát toàn bộ kiến nghị tồn đọng đến ngày 30/6/2025 để xác định chủ thể chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiến nghị kiểm toán sau sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân và giám sát sát sao của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố, đến cuối năm 2025, tỷ lệ thực hiện kiến nghị xử lý tài chính đối với các báo cáo phát hành năm 2024 đạt mức ấn tượng 100%.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: LAN ANH)

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình nêu rõ, giai đoạn 2023-2026 là chặng đường có ý nghĩa đặc biệt. Trong bối cảnh đó, sự phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang, tỉnh Cà Mau có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ của mỗi cơ quan và các địa phương.

Qua hoạt động kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước và Kiểm toán Nhà nước khu vực V đã phối hợp các tỉnh, thành từ khâu khảo sát, xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện, kiểm tra, kịp thời cung cấp thông tin, kết quả và kiến nghị kiểm toán phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và điều hành.

Các kết luận, kiến nghị kiểm toán là cơ sở quan trọng để Hội đồng nhân dân xem xét, thẩm tra dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách; giúp Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn rà soát, chấn chỉnh những hạn chế trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước, quản lý đầu tư xây dựng. Qua đó góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phát biểu. (Ảnh: LAN ANH)

Trong khi đó, tính đến ngày 5/10/2026, lũy kế giá trị kiến nghị xử lý tài chính đã thực hiện của tỉnh An Giang là 16.709 tỷ đồng trên tổng số là 17.014 tỷ đồng, đạt 98,21%. Riêng với danh mục kiến nghị kiểm toán tồn đọng là hơn 793 tỷ đồng, tỉnh đã thực hiện hơn là 488 tỷ đồng, đạt 61,53% và tỉnh tiếp tục thực hiện các kiến nghị này trong thời gian tới.

“Nhờ công tác tiền kiểm, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra một số nội dung còn bất cập, khó khăn trong việc triển khai 21 dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC. Từ đó, tỉnh An Giang đã có kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước tháo gỡ khó khăn vướng mắc bằng việc Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 44/2026/QH16 quy định cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang”, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phát biểu. (Ảnh: LAN ANH)

Đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp thời gian qua ngày càng đi vào nền nếp, thực chất và mang lại hiệu quả rất tích cực, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cũng cho biết, riêng trong năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành 4 đến 5 văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị được kiểm toán và các cơ quan có liên quan chủ động phối hợp Kiểm toán Nhà nước trong việc cung cấp thông tin phục vụ việc lập kế hoạch kiểm toán, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cũng như thực hiện công tác giải trình các nội dung liên quan, để tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

“Quy chế phối hợp được ký kết hôm nay không chỉ đơn thuần là xác lập để cụ thể hóa trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan mà quan trọng hơn là làm sao để tạo cơ sở tăng cường sự trao đổi thông tin và nâng cao hơn nữa chất lượng, đặc biệt là nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán, để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, hạn chế những bất cập trong quản lý, trong việc sử dụng tài chính công, tài sản công; đồng thời giúp các địa phương có sự chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ”, ông Lữ Quang Ngời khẳng định.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: LAN ANH)

Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa, bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu quản lý, huy động, sử dụng các nguồn lực công cho phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Cần Thơ, các tỉnh An Giang, Cà Mau là rất lớn. Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, nhất là thực hiện mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo, theo tính toán, kế hoạch đầu tư công trung hạn bình quân của ba tỉnh, thành đều ở trên mức 100 nghìn tỷ đồng.

“Qua ý kiến của lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh Cà Mau, tỉnh An Giang, chúng tôi thấu hiểu sự nỗ lực, cố gắng của các địa phương trong việc hỗ trợ hoạt động kiểm toán, đặc biệt là nỗ lực trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán. Kiểm toán Nhà nước rất mong muốn thực hiện các kết luận, kiến nghị, thế nhưng có những nguyên nhân khách quan mà chưa thể thực hiện được”, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh.

Ký quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. (Ảnh: LAN ANH)

Để quy chế sớm đi vào thực hiện, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị các địa phương cần sớm có sự chỉ đạo, tổ chức cụ thể hóa quy chế phối hợp, phân công các đơn vị chủ trì để phối hợp Kiểm toán Nhà nước; đề nghị lãnh đạo các tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát hoạt động Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn, thậm chí xử lý nghiêm những vi phạm trong lĩnh vực kiểm toán, những cán bộ, kiểm toán viên có hành vi vi phạm, nhũng nhiễu trong quá trình thực thi công vụ…

“Kiểm toán Nhà nước cam kết sẽ đẩy mạnh đổi mới phương thức Kiểm toán Nhà nước theo hướng tập trung kiểm toán việc thực hiện, đánh giá hiệu quả cơ chế, chính sách, các chủ trương, các kế hoạch, chiến lược ở tầm quốc gia, tăng cường kiểm toán từ sớm, từ xa. Kiểm toán Nhà nước sẽ bám sát điều kiện cụ thể, đặc thù của từng địa phương để lựa chọn trúng, đúng các nội dung, các đối tượng ưu tiên cần tập trung kiểm toán”, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nêu rõ.

Ký quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau. (Ảnh: LAN ANH)

* Tại hội nghị, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện ký Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: An Giang, Cà Mau và Cần Thơ.

Nhân dịp này, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” cho các đồng chí thuộc các tỉnh, thành phố: An Giang, Cà Mau và Cần Thơ đã có nhiều công lao đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Kiểm toán Nhà nước trong thời gian qua.