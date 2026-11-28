Theo Kiểm toán Nhà nước (KTNN), tính đến ngày 30/9/2026, toàn ngành còn khoảng 51.186 tỷ đồng kiến nghị xử lý tài chính và xử lý khác chưa được thực hiện. Trong số này, riêng bốn tập đoàn nhà nước gồm EVN, TKV, Vinachem và Vinatex còn khoảng 2.315 tỷ đồng, tương đương 4,5% tổng giá trị kiến nghị tồn đọng.

Vinachem là đơn vị có số dư lớn nhất, khoảng 1.128 tỷ đồng. Trong đó, dự án nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 còn khoảng 752 tỷ đồng; Dự án nhà máy sản xuất phân đạm từ than cám công suất 560.000 tấn urê/năm (kiểm toán năm 2019) còn khoảng 346 tỷ đồng.

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 là dự án có giá trị kiến nghị kiểm toán tồn đọng lớn nhất trong nhóm các dự án thuộc EVN. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công thương

Ngoài ra, báo cáo kiểm toán hoạt động quản lý đầu tư xây dựng và hiệu quả đầu tư dự án của tập đoàn còn khoảng 30 tỷ đồng kiến nghị tồn đọng, gồm hơn 27 tỷ đồng tại tập đoàn và gần 3 tỷ đồng tại Công ty CP Bột giặt NET.

Khoản tài chính cần xử lý của EVN khoảng 1.060 tỷ đồng. Trong đó, dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (kiểm toán năm 2018) còn khoảng 700 tỷ đồng, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 còn khoảng 86 tỷ đồng. Nhiều khoản tồn đọng khác liên quan đến các ban quản lý dự án truyền tải điện và các dự án đường dây, trạm biến áp 500kV.

TKV còn khoảng 126 tỷ đồng, phần lớn liên quan đến dự án tổ hợp bauxit - nhôm Lâm Đồng (kiểm toán năm 2017) với khoảng 124 tỷ đồng. Vinatex còn khoảng 3 tỷ đồng tại Công ty CP Vinatex Phú Hưng.

Các khoản tồn đọng trên phát sinh từ những cuộc kiểm toán nhiều năm trước. Trong đó, một số khoản liên quan đến các dự án được KTNN kiểm toán từ năm 2016, 2017, 2018 và 2019 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất việc thực hiện kiến nghị xử lý.

Bên cạnh các kiến nghị tài chính, KTNN còn ghi nhận nhiều kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến những tồn tại trong đầu tư và quản lý dự án vẫn đang để ngỏ.

Tại Vinachem, dự án DAP số 2 được kiểm toán năm 2016, tiếp tục là trường hợp đáng chú ý. KTNN kiến nghị xem xét trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan đến việc chỉ định thầu không đúng quy định; không tuân thủ thiết kế cơ sở và hồ sơ mời thầu; không kiểm soát giá chi tiết khi thương thảo hợp đồng EPC khiến giá một số thiết bị trong hợp đồng cao hơn giá dự thầu ban đầu.

Ngoài ra, dự án còn thực hiện một số gói thầu không cần thiết, làm tăng và lãng phí chi phí đầu tư. Đây cũng là dự án có giá trị kiến nghị tài chính chưa thực hiện lớn nhất trong nhóm bốn tập đoàn nhà nước.

Đối với TKV, các kiến nghị kiểm điểm tập trung vào dự án tổ hợp bauxit - nhôm Lâm Đồng (kiểm toán năm 2017) và dự án nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ. Việc tính toán, báo cáo hiệu quả đầu tư của hai dự án không đúng thực tế, làm sai lệch thông tin cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư.

Tại Tân Rai, việc phê duyệt giá và ký hợp đồng EPC nhà máy alumin vượt giá gói thầu, không phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu và hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, làm tăng chi phí đầu tư hơn 113 triệu USD.

Với dự án Nhân Cơ, dù được yêu cầu áp dụng kết quả đấu thầu của Tân Rai, TKV không áp dụng mức giá trúng thầu gần 353 triệu USD mà ký hợp đồng EPC với giá khoảng 499 triệu USD, làm tăng chi phí đầu tư thêm hơn 146 triệu USD.

KTNN cũng kiến nghị TKV rà soát nguyên nhân, xác định trách nhiệm và kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan đến những dự án đầu tư thua lỗ, kém hiệu quả, phải dừng, hoãn, chuyển nhượng, gây mất vốn hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất vốn nhà nước, đặc biệt là các dự án đầu tư ra nước ngoài.

Tại EVN, các kiến nghị kiểm điểm kéo dài từ những kỳ kiểm toán trước, liên quan đến quản lý tài chính, hạch toán kế toán, quản lý vốn và tài sản nhà nước, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách, lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng mua bán điện.

Ở cấp dự án, Ban quản lý dự án nhiệt điện 3 được kiến nghị kiểm điểm do chậm đàm phán, ký hợp đồng mua than phục vụ chạy thử tại nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3, làm tăng chi phí đầu tư hơn 31 tỷ đồng.

Dự án còn thanh toán các khoản chi phí ngoài tổng mức đầu tư được EVN phê duyệt với giá trị hơn 149 tỷ đồng. Kiến nghị này hiện do Ban quản lý dự án EVNGENCO1 thực hiện.