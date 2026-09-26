Kiểm toán nhà nước khu vực VII tham gia chương trình 'Cùng em đến trường năm 2026'

Chi đoàn KTNN khu vực VII và Đoàn Thanh niên các cơ quan tỉnh Lào Cai tặng quà Trung thu cho 10 em học sinh tại xã Bản Liền, tỉnh Lào Cai.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác do đồng chí Trần Đình Dương - Bí thư Chi đoàn Thanh niên KTNN khu vực VII, - làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình hai cháu Hiền và Long tại thôn Mỵ, xã Chấn Thịnh, tỉnh Lào Cai. Đây là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, điều kiện sinh hoạt và học tập của các cháu còn nhiều thiếu thốn.

Chia sẻ với những khó khăn của gia đình, Đoàn Thanh niên hai đơn vị đã trao tặng phần quà với tổng trị giá 20 triệu đồng, gồm máy tính, xe đạp, bếp ga, bộ xoong nồi cùng một số vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt. Những món quà thiết thực không chỉ góp phần hỗ trợ các cháu có thêm điều kiện học tập mà còn giúp gia đình giảm bớt khó khăn trong cuộc sống hằng ngày.

Cũng trong chuyến thiện nguyện, Đoàn cũng đã đến thăm, động viên một em nhỏ có biểu hiện chậm phát triển, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn và thiếu sự chăm sóc thường xuyên của cha mẹ, cũng trên địa bàn thôn Mỵ. Đoàn đã trao tặng em phần quà trị giá 2 triệu đồng, góp phần hỗ trợ em trong học tập, sinh hoạt và cuộc sống.

Đoàn viên chi đoàn Thanh niên KTNN khu vực VII thăm hỏi, động viên và tặng quà 3 gia đình khó khăn tại thôn Mỵ, xã Chấn Thịnh, tỉnh Lào Cai.

Bên cạnh hoạt động “Cùng em đến trường năm 2026”, nhân dịp Tết Trung thu, 2 đơn vị cũng tổ chức trao tặng 10 phần quà Trung thu cho 10 em học sinh, trị giá 3 triệu đồng, thuộc chương trình “Điều ước cho con” tại xã Bản Liền, tỉnh Lào Cai. Những phần quà là sự sẻ chia thiết thực, góp phần động viên tinh thần, mang đến cho các em niềm vui trong dịp Tết Trung thu và tiếp thêm động lực trong học tập, cuộc sống.

Qua chương trình, Chi đoàn KTNN khu vực VII mong muốn góp phần hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và truyền thống tương thân tương ái của tuổi trẻ.

Chương trình cũng góp phần tăng cường sự giao lưu, gắn kết giữa Chi đoàn KTNN khu vực VII và Đoàn Thanh niên các cơ quan tỉnh Lào Cai, tạo thêm cơ hội để đoàn viên hai đơn vị cùng phối hợp, đồng hành trong các hoạt động an sinh xã hội và phong trào thanh niên.

“Cùng em đến trường năm 2026” không chỉ mang đến những phần quà thiết thực mà còn gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia, tiếp thêm niềm tin để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống. Qua đó, tuổi trẻ KTNN khu vực VII tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, chung tay vì cộng đồng./.