Kiểm toán nhà nước khu vực V: Tập trung thực hiện đúng tiến độ các cuộc kiểm toán chuyên đề

Bên cạnh nhiệm vụ sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, KTNN khu vực V vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm toán, đôn đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán theo kế hoạch. Ảnh: TL

Theo lãnh đạo KTNN khu vực V, thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Tổng Kiểm toán nhà nước, KTNN khu vực V cũng đã triển khai, hoàn thành công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy trong thời gian ngắn với tinh thần rất khẩn trương, quyết liệt, minh bạch, bài bản, đồng bộ, tạo sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất nhưng vẫn bảo đảm tính liên tục, thông suốt, ổn định và không làm gián đoạn hoạt động của đơn vị, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm toán.

Đến nay, KTNN khu vực V đã hoàn thành các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương và Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2025 tỉnh An Giang; Chuyên đề việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2025 trong thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 theo Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh An Giang; kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2025 của tỉnh Cà Mau và TP. Cần Thơ); thực hiện phát hành toàn bộ các báo cáo kiểm toán đảm bảo thời gian theo quy định.

Đông thời, đơn vị đang tiếp tục triển khai các cuộc kiểm toán chuyên đề; tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán theo quy định.

Cùng với nhiệm vụ kiểm toán, KTNN khu vực V cũng quan tâm đến công tác kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán. Đơn vị đã đôn đốc các đơn vị được kiểm toán gửi Báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán và bổ sung chứng từ thực hiện kiến nghị kiểm toán làm cơ sở rà soát, kiểm tra và ghi nhận kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán theo quy định của KTNN (UBND tỉnh An Giang, UBND tỉnh Cà Mau, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận).

Theo đó, đơn vị đã tổ chức 3 Đoàn kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, đã phát hành Báo cáo kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán và cập nhật kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của TP. Cần Thơ, tỉnh Cà Mau, tỉnh An Giang vào Phần mềm Quản lý hoạt động kiểm toán (phân hệ theo dõi kiến nghị kiểm toán); tổ chức làm việc trực tiếp với TP. Cần Thơ và tỉnh Cà Mau về các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện kiến nghị của KTNN.

Trao đổi với Báo Kiểm toán, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V Nguyễn Đức Sỹ cho biết, với khối lượng công việc ngày càng lớn, yêu cầu cao, song bám sát chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách, đơn vị sẽ quyết tâm, nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong những tháng còn lại của năm 2026.

KTNN khu vực V: Tập trung kiểm toán Chuyên đề công tác thanh tra, kiểm tra thuế; miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế; hoàn thuế GTGT giai đoạn 2023-2025 của Thuế các tỉnh: Cần Thơ, An Giang, Cà Mau. Ảnh: N.Lộc

Trọng tâm, đơn vị tập trung hoàn thành đúng tiến độ các cuộc kiểm toán đang thực hiện đợt 4 như: Chuyên đề công tác thanh tra, kiểm tra thuế; miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế; hoàn thuế GTGT giai đoạn 2023-2025 của Thuế các tỉnh: Cần Thơ, An Giang, Cà Mau; Chuyên đề việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Cà Mau; Chuyên đề đánh giá hiệu quả đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp bến cá Khánh Hội, thuộc xã Khánh Hội, huyện U Minh; Chuyên đề đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án đầu tư công tại tỉnh An Giang.

Đồng thời tổ chức xét duyệt các cuộc kiểm toán đợt 4; hoàn thiện hồ sơ trình KTNN xét duyệt; hoàn thiện dự thảo các báo cáo kiểm toán, gửi lấy ý kiến của địa phương; tổ chức thông báo kết quả kiểm toán và hoàn thiện báo cáo kiểm toán trình phát hành theo quy định.

Cùng với đó, KTNN khu vực V tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp nâng cao tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán.

“Đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra việc thực hiện đối với các các kết luận, kiến nghị kiểm toán không còn khả năng thực hiện do cơ quan, đơn vị phá sản, giải thể hoặc cá nhân đã chết, mất hành vi dân sự hoặc các trường hợp bất khả kháng khác trong thời gian chưa có cơ chế xử lý chung” - lãnh đạo KTNN khu vực V cho biết./.