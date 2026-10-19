Kiểm toán nhà nước khu vực III tổ chức gặp mặt chúc mừng ngày 20/10

Lãnh đạo đơn vị tặng hoa chúc mừng nữ công chức, người lao động của KTNN khu vực III. Ảnh: KTNN khu vực III

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Vương Nguyên Lượng - Bí thư Đảng ủy, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực III - cùng các đồng chí lãnh đạo đơn vị; đại diện các phòng trực thuộc, Chi đoàn Thanh niên và toàn thể nữ công chức, người lao động trong đơn vị.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo đơn vị, đồng chí Vương Nguyên Lượng gửi tới toàn thể chị em những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng chí ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của đội ngũ công chức nữ: trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, chị em luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự tỉ mỉ, chính xác; ở các bộ phận tham mưu, phục vụ, chị em luôn tận tụy, chu đáo, góp phần bảo đảm mọi hoạt động của đơn vị vận hành thông suốt, hiệu quả.

Đồng chí Kiểm toán trưởng mong muốn thời gian tới, các nữ công chức, người lao động sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chung tay xây dựng tập thể KTNN khu vực III ngày càng đoàn kết, vững mạnh. Lãnh đạo đơn vị khẳng định sẽ luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để chị em phát triển, cống hiến và khẳng định vai trò của mình.

Trong không khí ấm áp, thân tình, lãnh đạo đơn vị đã trao tặng những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng các nữ công chức và người lao động. Thay mặt tập thể nữ công chức, người lao động của KTNN khu vực III, đồng chí Nguyễn Thị Diệu Linh bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, động viên thiết thực của lãnh đạo đơn vị; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Buổi gặp mặt khép lại trong không khí vui tươi, đầm ấm, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những cống hiến của nữ công chức, người lao động mà còn là nguồn động lực to lớn giúp tập thể KTNN khu vực III tiếp tục hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2026./.