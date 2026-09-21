Kiểm toán nhà nước khu vực III rộn ràng tổ chức Trung thu và hoạt động thiện nguyện ý nghĩa

Đồng chí Trần Doãn Phúc – Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực III - phát biểu chúc mừng các cháu tại Đêm hội. Ảnh: KTNN khu vực III

Chương trình là sân chơi bổ ích, vui tươi và lành mạnh, góp phần gắn kết các gia đình cán bộ, công chức, người lao động trong KTNN khu vực III. Phát biểu động viên tại đêm hội, Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực III Trần Doãn Phúc nhấn mạnh: "Tết Trung thu là dịp đặc biệt để chúng ta dành trọn sự quan tâm, yêu thương cho thế hệ trẻ. Những hoạt động ý nghĩa như 'Đêm hội trăng rằm' không chỉ mang lại niềm vui, tiếng cười trọn vẹn cho các cháu sau giờ học tập, mà còn góp phần giáo dục, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó trong tập thể đơn vị."

Trong không khí rộn ràng và náo nhiệt của đêm hội, các cháu thiếu nhi đã được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc như múa lân, ảo thuật hấp dẫn, tham gia các trò chơi tương tác sôi động và cùng nhau phá cỗ trông trăng. Ảnh: KTNN khu vực III

Bên cạnh hoạt động vui tết cho con em cán bộ, nhân viên, nhân dịp này, Chi đoàn Thanh niên KTNN khu vực III cũng đã triển khai chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Đoàn đã trao tặng các phần quà trị giá tổng cộng 15 triệu đồng đến các em nhỏ mắc bệnh bại não có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây. Đây là hoạt động giàu tính nhân văn, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần xung kích, tương thân tương ái của tuổi trẻ KTNN khu vực III, góp phần sẻ chia, tiếp thêm nghị lực cho các em nhỏ và gia đình vượt qua nghịch cảnh.

Chi Đoàn thanh niên tặng quà cho các em nhỏ nhỏ bị bại não có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng. Ảnh: KTNN khu vực III

Chương trình "Đêm hội trăng rằm 2026" khép lại trong niềm hân hoan, để lại những dấu ấn sâu lắng, ấm áp tình người trong lòng các đại biểu, đoàn viên thanh niên và các cháu thiếu nhi./.