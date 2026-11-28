Đồng chí Doãn Anh Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước dự và chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: KTNN khu vực III

Chiều 28/11, tại thành phố Đà Nẵng, KTNN khu vực III tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2026 và triển khai chương trình công tác năm 2027. Đồng chí Doãn Anh Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có đại diện các cơ quan tham mưu, các Ban giúp việc của Đảng ủy KTNN; tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động KTNN khu vực III.

Tại Hội nghị, Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực III Trần Doãn Phúc trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Theo Báo cáo, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời là năm KTNN khu vực III kỷ niệm 30 năm thành lập (11/7/1996 - 11/7/2026). Nhiệm vụ được triển khai trong bối cảnh các địa phương vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, số đầu mối kiểm toán tăng gần gấp ba lần, thời hạn quyết toán ngân sách rút ngắn từ 18 tháng xuống còn 12 tháng theo Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2025.

Năm 2026, đơn vị được giao 7 cuộc kiểm toán, gồm 6 cuộc giao đầu năm và 1 cuộc bổ sung. 6/6 cuộc kiểm toán giao đầu năm đã hoàn thành, phát hành báo cáo đúng hạn; trong đó, các cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2025 của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành trước ngày 20/6/2026 theo yêu cầu của Ngành. Cuộc kiểm toán bổ sung đối với các dự án xây dựng trường học tại các xã biên giới đã kết thúc ngày 27/11/2026, báo cáo kiểm toán dự kiến được phát hành trước ngày 31/12/2026.

Qua kiểm toán, đơn vị kiến nghị xử lý tài chính 980,8 tỷ đồng, gồm giảm chi NSNN 960,5 tỷ đồng và kiến nghị khác 20,3 tỷ đồng; đưa ra 2 kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản điều hành, văn bản quy phạm pháp luật cùng nhiều kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, tài sản và công tác kế toán tại các đơn vị được kiểm toán.

Công tác kiểm soát chất lượng tiếp tục được tăng cường, với 7 Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán đối với 7 Đoàn kiểm toán và 1 Tổ kiểm soát chất lượng đối với các Đoàn kiểm tra thực hiện kiến nghị.

Đồng chí Vương Nguyên Lượng - Bí thư Đảng ủy, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực III - phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: KTNN khu vực III

Về thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2025, tính đến ngày 31/10/2026, các đơn vị được kiểm toán đã thực hiện 1.064,3/1.136 tỷ đồng, đạt 93,7%, vượt mục tiêu 90%; riêng kiến nghị xử lý tài chính đạt 99,8%. Các kiến nghị về cơ chế, chính sách và kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân đều đạt tỷ lệ thực hiện 100%. Đơn vị đã trả lời 2/2 kiến nghị tồn đọng từ năm 2025 trở về trước và xử lý 3/3 kiến nghị của đơn vị được kiểm toán phát sinh trong năm. Ngoài ra, đơn vị đã cử công chức tham gia 3 Đoàn giám sát, khảo sát của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; tham gia ý kiến đúng thời hạn về dự toán NSNN năm 2027 của các địa phương. Với vai trò thành viên Tiểu ban 3 thuộc Ban Chỉ đạo tổng kết, sửa đổi Luật KTNN, đơn vị đã đề xuất 8 nội dung sửa đổi Luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế: vẫn còn kiến nghị kiểm toán tồn đọng; việc khai thác phần mềm, công cụ số và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động kiểm toán chưa được thực hiện thường xuyên.

Năm 2027, KTNN khu vực III đặt mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch kiểm toán đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán đạt từ 90% trở lên; triển khai kiểm toán xác định giá đất theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 khi các địa phương đủ điều kiện; đổi mới công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu, nhận diện rủi ro kiểm toán.

Đồng chí Nguyễn Anh Vân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực III trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2026. Ảnh: KTNN khu vực III

Trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2026, đồng chí Nguyễn Anh Vân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực III - cho biết, Đảng bộ KTNN khu vực III đã bám sát Nghị quyết số 772-NQ/ĐU của Đảng ủy KTNN, ban hành nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm và giao từng chi bộ chủ trì từng nhiệm vụ.

Trong năm, Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành 88 văn bản cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đảng ủy đã chuyển mạnh từ “học tập và làm theo” sang “học tập và thực hành” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với 100% đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo trước mỗi cuộc kiểm toán.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: KTNN khu vực III

Đồng bộ với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, Đảng ủy đã kiện toàn từ 6 chi bộ xuống còn 5 chi bộ, tương ứng với 5 phòng, bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động. Chi bộ tạm thời được thành lập tại các Đoàn kiểm toán; sinh hoạt chi bộ được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, giúp đảng viên đi công tác dài ngày vẫn tham gia đầy đủ.

Chuyển đổi số trong công tác Đảng có bước tiến rõ nét: từ tháng 8/2026, 100% chi bộ, đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử; 4 thủ tục hành chính của Đảng được thực hiện trên môi trường điện tử; 100% dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên được làm sạch, chuẩn hóa, vượt chỉ tiêu tối thiểu 98%. Trong lĩnh vực chuyên môn, 100% văn bản được xử lý trên phần mềm, 100% tờ trình gửi lãnh đạo KTNN được ký số và 100% hồ sơ kiểm toán được số hóa.

Năm 2027, Đảng ủy xác định khâu đột phá là chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động kiểm toán; đặt mục tiêu 100% chi bộ chấm điểm, xếp loại chất lượng sinh hoạt hằng tháng, 100% văn bản triển khai của Đảng ủy xác định rõ lộ trình, tiến độ và phân công trách nhiệm.

Hội nghị đã nghe tham luận của đại diện Phòng Tổng hợp và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Chi bộ Phòng Kiểm toán ngân sách 2, chia sẻ những cách làm hiệu quả cần tiếp tục phát huy trong công tác chuyên môn và công tác Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tập thể KTNN khu vực III đạt được trong năm 2026, trong bối cảnh cơ chế quản lý, phân cấp ngân sách và tổ chức bộ máy tại các địa phương sau sắp xếp có nhiều điều chỉnh.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm toán và hiệu lực thực hiện kiến nghị, nhất là các kiến nghị về cơ chế, chính sách. Đối với kế hoạch kiểm toán năm 2027, KTNN khu vực III cần bám sát Kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Ngành, xây dựng kế hoạch triển khai kiểm toán hợp lý; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2027.

Về công tác Đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị cấp ủy đơn vị phân công nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; kịp thời quán triệt, triển khai đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và quan tâm công tác phát triển đảng viên.

Thay mặt tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động đơn vị, đồng chí Vương Nguyên Lượng - Bí thư Đảng ủy, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực III trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ cùng các cơ quan tham mưu, các Ban giúp việc của Đảng ủy KTNN; đồng thời tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, kịp thời cụ thể hóa thành kế hoạch hành động trong năm 2027.

Kiểm toán trưởng Vương Nguyên Lượng khẳng định, năm 2027, tập thể KTNN khu vực III sẽ đoàn kết, nỗ lực, phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Tổng Kiểm toán nhà nước giao./.