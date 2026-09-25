Kiểm toán nhà nước khu vực I chủ động đề xuất những nhiệm vụ kiểm toán phù hợp nguồn lực của đơn vị

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại Hội nghị.

Chiều 25/9, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa chủ trì Hội nghị làm việc với Kiểm toán nhà nước khu vực I về kết quả thực hiện nhiệm vụ và định hướng, giải pháp nâng cao chất lượng, hoạt động của đơn vị thời gian tới.

Tham dự Hội nghị có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN tại Hà Nội.

Về phía KTNN khu vực I có: Kiểm toán trưởng Nguyễn Hữu Phúc; các đồng chí Phó Kiểm toán trưởng và toàn thể công chức, người lao động của đơn vị.

Kiến nghị xử lý tài chính gần 157.000 tỷ đồng

KTNN khu vực I được giao phụ trách kiểm toán Thủ đô Hà Nội và tỉnh Sơn La. Chặng đường hơn 31 năm xây dựng và phát triển, KTNN khu vực I đã thực hiện 301 cuộc kiểm toán, trong đó có 149 cuộc kiểm toán ngân sách địa phương (NSĐP), báo cáo quyết toán NSĐP (tỷ lệ 49,5%), cung cấp thông tin cho HĐND các địa phương phê chuẩn quyết toán theo quy định. Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện các cuộc kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động với tỷ trọng ngày càng tăng theo đúng định hướng chung của Ngành.

Kết quả từ khi thành lập đến nay, KTNN khu vực I đã kiến nghị xử lý tài chính khoảng 156.933 tỷ đồng. Nhiều cuộc kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động, kiểm toán NSĐP không chỉ kiến nghị xử lý tài chính mà còn kiến nghị hoàn thiện, bịt lỗ hổng trong cơ chế, chính sách và xác định rõ trách nhiệm của các cấp trong quản lý tài chính công, tài sản công.

Riêng năm 2026, đến ngày 20/9, KTNN khu vực I đã triển khai 8/8 cuộc kiểm toán, trong đó có 6 cuộc đã kết thúc kiểm toán và 2 cuộc đang triển khai; đã phát hành 3 Báo cáo kiểm toán; các cuộc còn lại đang thực hiện các thủ tục xét duyệt, hoàn thiện và phát hành báo cáo theo quy định.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa trao đổi, chia sẻ cụ thể về từng vấn đề mà các đại biểu đã nêu tại Hội nghị.

Trong quý III/2026, KTNN khu vực I đã tổ chức kiểm toán đánh giá hiệu quả đối với 02 dự án đầu tư là Dự án hợp phần BRT 01 (Kim Mã - Yên Nghĩa) thuộc Dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội và Dự án Khu tái định cư Xuân La phục vụ xây dựng Khu đô thị mới Tây Hồ Tây theo đúng hướng dẫn của Ngành, đảm bảo chất lượng và kết quả nổi bật.

Các cuộc kiểm toán chuyên đề về quản lý doanh nghiệp; quản lý và sử dụng vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 tại Hà Nội đã hoàn thành; cuộc kiểm toán chuyên đề về sử dụng kinh phí tại các cơ sở giáo dục công lập 2023-2025 đã kịp thời cung cấp thông tin cho UBND thành phố Hà Nội cùng thời điểm thành phố sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, gia tăng hiệu lực và giá trị của kiến nghị kiểm toán.

Kết quả kiến nghị xử lý tài chính của 6/8 cuộc kiểm toán thuộc kế hoạch năm 2026 và 1 cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch năm 2025 là 5.511 tỷ đồng, xử lý khác 3.969 tỷ đồng.

Đặc biệt, KTNN khu vực I đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung 11 cơ chế, chính sách và kiến nghị kiểm điểm, xem xét trách nhiệm 38 tập thể, cá nhân; chuyển thông tin 02 doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để xem xét, xử lý theo thẩm quyền và thông báo cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội theo quy định.

Về kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, năm 2026, KTNN khu vực I đã chủ động triển khai sớm và hoàn thành kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán tại thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La. Kết quả tỷ lệ thực hiện kiến nghị đến ngày 20/9 (của các Báo cáo kiểm toán thực hiện từ năm 2025 trở về trước) đạt 88,1%; riêng kiến nghị tỷ lệ thực hiện của các Báo cáo kiểm toán năm 2025 đạt 89,2%, trong đó kiến nghị xử lý tài chính đạt 97,3%.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy KTNN khu vực I đã kịp thời kiện toàn các chi bộ trực thuộc, rà soát, ban hành các quy chế, nghị quyết, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy KTNN.

Thời gian tới, bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy và chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, KTNN khu vực I sẽ tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thành các nhiệm vụ kiểm toán năm 2026 bảo đảm tiến độ, chất lượng; chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa cho Kế hoạch kiểm toán năm 2027, gắn xây dựng kế hoạch với tăng cường năng lực kiểm toán; tiếp tục chuyển đổi phương thức kiểm toán theo hướng chuyên sâu, dựa trên dữ liệu và “kiểm toán đến cùng vấn đề”; tăng cường công tác xây dựng Đảng, kiểm soát chất lượng, kỷ luật, kỷ cương và xây dựng đội ngũ kiểm toán viên đáp ứng yêu cầu đổi mới; tăng cường phối hợp, trao đổi với địa phương, gắn hoạt động kiểm toán với những vấn đề lớn của công tác quản lý, điều hành.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận làm rõ thêm các nội dung như: Một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện kiểm toán thời gian qua và một số đề xuất trong quá trình sửa đổi quy trình, quy chế của KTNN và tổng kết thi hành Luật KTNN; vướng mắc và đề xuất trong việc chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của KTNN khu vực I; một số giải pháp để gia tăng hiệu lực và giá trị của kiến nghị kiểm toán trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị.

KTNN Khu vực I đã làm tốt và sẽ làm tốt hơn trong thời gian tới

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đã trao đổi, chia sẻ cụ thể về từng vấn đề mà các đại biểu đã nêu tại Hội nghị về: tham gia dự toán ngân sách địa phương; khó khăn trong thực hiện kiểm toán hoạt động; vấn đề chuyển đổi số và ứng dụng AI; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, KTNN sẽ tập trung vào những vấn đề mang tính chất toàn Ngành, theo chủ đề, chủ trương và chính sách lớn của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, sau khi đã hoàn thành các cuộc kiểm toán chuyên đề theo chỉ đạo chung, KTNN khu vực I chủ động đề xuất những nhiệm vụ kiểm toán phù hợp với nguồn lực của đơn vị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đề xuất này xuất phát từ chính điều kiện đặc thù của khu vực - là Thủ đô, động lực phát triển của cả nước. Qua thực tế, chúng ta thấy rõ từng tuyến đường, từng dự án đầu tư rất lớn của thành phố đang tạo sức bật, tạo động lực phát triển mạnh mẽ. Một nguồn lực khổng lồ từ tư nhân lẫn nguồn lực công thông qua các dự án động lực sẽ tiếp tục xuất hiện rất nhiều trong thời gian tới.

Vì vậy, Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị đồng chí Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I bám sát địa bàn và thực tế để đề xuất các nội dung, đối tượng kiểm toán phù hợp với yêu cầu của Ngành. Qua đó, vừa hỗ trợ, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội, vừa làm tốt vai trò cầu nối giữa KTNN với cấp ủy và chính quyền địa phương.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa chụp ảnh với tập thể đơn vị.

Đặc biệt, Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh, ngay trong chiều nay, Quy chế phối hợp công tác sẽ được ký kết giữa KTNN với thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La. Quy chế có ý nghĩa hết sức quan trọng với điểm khác biệt lớn so với các bản quy chế trước đây là có sự tham gia trực tiếp của các cấp ủy trong quá trình triển khai. Điểm này giúp tháo gỡ đúng những khó khăn, vướng mắc mà các kiểm toán viên đang gặp phải, nhất là trong thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, khi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực tiếp vào cuộc, cục diện sẽ rất khác. Đây cũng là cơ hội rất tốt để Tổng Kiểm toán nhà nước trao đổi trực tiếp với đồng chí Bí thư cấp ủy, đề nghị đồng chí cho kiểm tra các Sở, ngành chưa thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán, tránh nguy cơ thất thoát tiền và tài sản của Nhà nước.

Chia sẻ với KTNN khu vực I, Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh: “Mong các đồng chí đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy và lãnh đạo KTNN khu vực I hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Với sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo KTNN, tôi hết sức tin tưởng KTNN khu vực I đã làm tốt và sẽ làm tốt hơn trong thời gian tới, cho dù nhiệm vụ khó khăn, phức tạp nhiều hơn rất nhiều”.

Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I Nguyễn Hữu Phúc phát biểu đáp từ.

Phát biểu đáp từ, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I Nguyễn Hữu Phúc trân trọng cảm ơn và xin tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước để cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.