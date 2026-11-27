Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Tổng Kiểm toán nhà nước, phát biểu tại buổi ký kết. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Ngày 27/11, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết và ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước với Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Thường trực HĐND – UBND các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh và Vĩnh Long.

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhấn mạnh, Kiểm toán nhà nước và hoạt động kiểm toán có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong kiểm tra, đánh giá công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch, nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách.

Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp, phát biểu tại buổi ký kết. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Đối với các địa phương, hoạt động kiểm toán không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, chỉ ra những hạn chế trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính công, tài sản công, mà quan trọng hơn còn góp phần giúp cấp ủy, chính quyền nhìn nhận đầy đủ hơn những vấn đề đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; kịp thời chấn chỉnh những bất cập, hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian qua, công tác phối hợp đã được triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ xây dựng kế hoạch kiểm toán, tổ chức thực hiện kiểm toán, trao đổi và cung cấp thông tin, tài liệu đến theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Các địa phương đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các Đoàn kiểm toán hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời, các đơn vị cũng chủ động tiếp thu, giải trình, khắc phục những hạn chế được chỉ ra qua các lần kiểm toán.

Kiểm toán nhà nước ký kết quy chế phối hợp công tác giữa kiểm toán nhà nước với Ban thường vụ Tỉnh uỷ - Thường trực HĐND – UBND tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Đáng chú ý, kết quả kiểm toán đã trở thành một nguồn thông tin quan trọng phục vụ hoạt động thẩm tra, giám sát, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân; hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý, điều hành ngân sách, tài chính công, tài sản công; góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực thi công vụ.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Tổng Kiểm toán nhà nước, chia sẻ tại buổi ký kết, sự phát triển của Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của cả vùng, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hiện nay.

Kiểm toán nhà nước ký kết quy chế phối hợp công tác giữa kiểm toán nhà nước với Ban thường vụ Tỉnh uỷ - Thường trực HĐND – UBND tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Đối với nhiệm vụ kiểm toán nhà nước, không chỉ xác nhận thông tin, phát hiện sai sót, kiến nghị xử lý mà còn góp phần quan trọng nâng cao năng lực quản trị, phát triển địa phương, cảnh báo rủi ro, phòng ngừa vi phạm, hoàn thiện cơ chế, đẩy mạnh trách nhiệm giải trình và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư công, vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Đó cũng là tinh thần đổi mới và đẩy mạnh công tác đóng góp thiết thực cho xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa tin rằng quy chế phối hợp của Kiểm toán nhà nước và Ban Thường vụ Tỉnh ủy 3 tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long sẽ được triển khai đồng bộ, thực chất và có hiệu quả. Mỗi kiến nghị kiểm toán được thực hiện đến nơi đến chốn, mỗi vướng mắc được nhận diện, tháo gỡ kịp thời và đặc biệt là mọi nguồn lực công chúng ta được quản lý, sử dụng một cách tiết kiệm, có hiệu quả để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của ba tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, tạo tiền đề vững chắc cho Đại hội Đảng toàn quốc và để góp phần thực hiện các mục tiêu 100 năm của đất nước.

Kiểm toán nhà nước ký kết quy chế phối hợp công tác giữa kiểm toán nhà nước với Ban thường vụ Tỉnh uỷ - Thường trực HĐND – UBND tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Trong khuôn khổ hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 3 tỉnh, đồng thời trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm toán nhà nước" cho các cá nhân có đóng góp nổi bật vào công tác kiểm toán nhà nước.