Kiểm toán Nhà nước đẩy mạnh xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc

TS.BS Trần Khánh Thu – Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) và đại diện một số đơn vị liên quan dự sự kiện.

Phát biểu tại Lễ mít tinh, bà Mai Hải Đường – Phó Tổng Biên tập Báo Kiểm toán nhấn mạnh, thuốc lá là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Bên cạnh thuốc lá truyền thống, sự gia tăng sử dụng các sản phẩm mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang đặt ra thêm nhiều thách thức đối với công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bà Mai Hải Đường – Phó Tổng Biên tập Báo Kiểm toán phát biểu khai mạc Lễ mít tinh.

Theo bà Mai Hải Đường, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc không chỉ là thực hiện quy định của pháp luật mà còn thể hiện sự tôn trọng sức khỏe của bản thân, đồng nghiệp và ý thức xây dựng văn hóa công sở. Với vai trò là cơ quan ngôn luận của KTNN, Báo Kiểm toán sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động tự giác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Bà Mai Hải Đường kêu gọi mỗi cá nhân bắt đầu từ những hành động cụ thể như không hút thuốc tại nơi làm việc và các địa điểm có quy định cấm; tôn trọng quyền được sống, làm việc trong môi trường không khói thuốc; đồng thời vận động người thân, đồng nghiệp không sử dụng thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá mới.

Tại chương trình, các đại biểu đã xem phim tư liệu, phóng sự về tác hại của thuốc lá và những giải pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá tại nơi làm việc.

Đánh giá cao nỗ lực của KTNN trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, TS.BS Trần Khánh Thu – Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, mỗi năm, thuốc lá cướp đi sinh mạng của hơn 8 triệu người trên toàn cầu. Tại Việt Nam, số người tử vong do hút thuốc chủ động và thụ động lên tới 103.000 người mỗi năm.

TS.BS Trần Khánh Thu – Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) phát biểu tại buổi lễ.

Sau 13 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, tỷ lệ tiếp xúc với khói thuốc tại nơi làm việc ở Việt Nam đã giảm từ 55,9% xuống còn 22,4%. Theo TS.BS Trần Khánh Thu, kết quả này có sự đóng góp từ hoạt động truyền thông trách nhiệm, bài bản của các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Kiểm toán.

“Việc Kiểm toán nhà nước tích cực hưởng ứng và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc ngày hôm nay chính là hành động cụ thể để đưa các chủ trương, chính sách y tế vào thực tiễn cuộc sống”, TS.BS Trần Khánh Thu nhấn mạnh.

Theo bà Trần Khánh Thu, hoạt động này góp phần triển khai các định hướng lớn trong Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 173 của Quốc hội về ngăn chặn các sản phẩm thuốc lá mới, cũng như định hướng bảo vệ sức khỏe nhân dân từ sớm, từ xa. Thời gian tới, Quỹ Phòng bệnh cam kết tiếp tục đồng hành toàn diện cùng Báo Kiểm toán, mở rộng hoạt động truyền thông về y tế dự phòng, hướng tới xây dựng môi trường công sở văn minh, xanh, sạch, khỏe.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Báo Kiểm toán, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán cùng Đoàn Thanh niên KTNN đã ký cam kết, giao ước thi đua xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc. Hoạt động thể hiện quyết tâm của các đơn vị trong thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức và người lao động trong bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.