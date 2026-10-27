Kiểm toán Nhà nước cung cấp thông tin tin cậy phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát tối cao của Quốc hội
Sáng 27/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới”. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dự hội thảo.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/kiem-toan-nha-nuoc-cung-cap-thong-tin-tin-cay-phuc-vu-hoat-dong-lap-phap-giam-sat-toi-cao-cua-quoc-hoi-10440749.html