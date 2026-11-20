Kiểm toán nhà nước công khai danh sách các kiến nghị ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ văn bản chưa thực hiện
Căn cứ khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 21/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó giao Kiểm toán nhà nước “Tiếp tục công khai kết quả kiểm toán và công khai danh sách tổ chức, cá nhân không thực hiện kết luận kiểm toán”, Kiểm toán nhà nước tiếp tục thực hiện công khai danh sách các kiến nghị với việc ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản của Kiểm toán nhà nước chưa thực hiện hoàn thành.
Để thực hiện theo quy định, Báo Kiểm toán đăng tải công khai danh sách các kiến nghị với việc ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản của Kiểm toán nhà nước chưa thực hiện hoàn thành.
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Nguồn Kiểm Toán: https://baokiemtoan.vn/vi/bai-viet/kiem-toan-nha-nuocong-khai-danh-sach-cac-kien-nghi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-huy-bo-van-ban-chua-thuc-hien