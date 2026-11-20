Kiểm toán nhà nước công khai danh sách các kiến nghị ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ văn bản chưa thực hiện. Ảnh: QUỲNH ANH

Để thực hiện theo quy định, Báo Kiểm toán đăng tải công khai danh sách các kiến nghị với việc ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản của Kiểm toán nhà nước chưa thực hiện hoàn thành.

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