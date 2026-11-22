Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II, Trưởng đoàn - cho biết: chương trình “Đông ấm vùng cao” mong muốn góp phần tạo dựng môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn cho các em học sinh và các thầy, cô giáo. Ảnh: Tuấn Anh

Sáng 20/11, Đoàn công tác KTNN chuyên ngành II do ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Kiểm toán trưởng - làm Trưởng đoàn cùng tập thể công chức, đoàn viên thanh niên KTNN chuyên ngành II đã tham dự Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Cơ sở I, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hàm Rồng, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai; đồng thời tổ chức trao tặng các công trình, trang thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt cho học sinh tại Cơ sở II của nhà trường trong khuôn khổ chương trình thiện nguyện “Đông ấm vùng cao”.

Tham dự chương trình có đại diện Lãnh đạo UBND phường Sa Pa, Đoàn Thanh niên Phường Sa Pa, Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo cùng đông đảo học sinh nhà trường.

KTNN chuyên ngành II đã sửa chữa, thay thế hệ thống nước lọc tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hàm Rồng, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Tuấn Anh

KTNN chuyên ngành II trang bị 10 giường tầng, 10 bộ chăn, ga, gối, đệm cho học sinh bán trú và 08 tủ đựng đồ dùng học sinh tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hàm Rồng, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Tuấn Anh

Những món quà thiết thực, tiếp thêm hơi ấm cho học sinh vùng cao

Cơ sở II, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hàm Rồng hiện có 350 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Mặc dù điều kiện học tập, sinh hoạt còn nhiều khó khăn, song với sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên và nỗ lực của các em học sinh, nhà trường luôn cố gắng duy trì, nâng cao chất lượng dạy và học.

Đặc biệt, đối với các em học sinh bán trú, trường học không chỉ là nơi tiếp thu kiến thức mà còn là ngôi nhà thứ hai, nơi các em được chăm sóc, sinh hoạt và trưởng thành mỗi ngày. Vì vậy, việc bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nước sạch và trang thiết bị sinh hoạt có ý nghĩa thiết thực, nhất là khi mùa đông vùng cao đang đến.

Thấu hiểu những khó khăn đó, KTNN chuyên ngành II đã phát động chương trình quyên góp, ủng hộ trong toàn thể công chức và người lao động của đơn vị nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ nhà trường. Từ nguồn kinh phí quyên góp, đơn vị đã triển khai sửa chữa, thay thế hệ thống nước lọc phục vụ sinh hoạt hằng ngày; trang bị 10 giường tầng, 10 bộ chăn, ga, gối, đệm cho học sinh bán trú và 08 tủ đựng đồ dùng học sinh tại Cơ sở II, với tổng kinh phí hỗ trợ 90 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hưởng ứng Chương trình “Máy tính cho em” của Đoàn Thanh niên KTNN, Chi đoàn KTNN chuyên ngành II đã trao tặng nhà trường 10 máy tính xách tay đã qua sử dụng, góp phần hỗ trợ công tác giảng dạy, học tập và tạo thêm điều kiện để các thầy cô, học sinh tiếp cận công nghệ thông tin.

Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II (thứ 2 từ phải sang) – tặng quà thầy và trò Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hàm Rồng, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Tuấn Anh

Lan tỏa tinh thần trách nhiệm và những giá trị tốt đẹp của người kiểm toán viên

Phát biểu tại Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Cơ sở I của nhà trường, ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II - bày tỏ niềm vui khi được cùng các thầy cô giáo và học sinh tham dự buổi lễ ý nghĩa; đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ giáo viên, đặc biệt là những thầy cô đang ngày đêm tận tụy với sự nghiệp giáo dục tại vùng cao.

Ông Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn là kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng các nguồn lực của đất nước, KTNN chuyên ngành II luôn chú trọng phát huy trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia và ý thức phục vụ cộng đồng của đội ngũ công chức, kiểm toán viên.

Trong nhiều năm qua, các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em và học sinh tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, đã trở thành hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa của đơn vị.

Tiếp nối truyền thống đó, chương trình “Đông ấm vùng cao” không đơn thuần là hoạt động trao tặng những món quà vật chất mà còn gửi gắm mong muốn góp phần tạo dựng môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn cho các em học sinh; đồng thời khích lệ, động viên các thầy cô tiếp tục vượt qua khó khăn, gắn bó với sự nghiệp giáo dục.

Chi đoàn KTNN chuyên ngành II trao tặng nhà trường 10 máy tính xách tay đã qua sử dụng tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hàm Rồng, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Tuấn Anh

Đoàn chụp ảnh lưu niệm Ảnh: Tuấn Anh

Mỗi chiếc giường, tấm chăn ấm hay nguồn nước sạch được trao tặng không chỉ đáp ứng những nhu cầu thiết yếu trước mắt mà còn mang theo sự quan tâm, sẻ chia và niềm tin vào tương lai của các em học sinh.

Đại diện Lãnh đạo KTNN chuyên ngành II cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp thầm lặng của đội ngũ giáo viên vùng cao. Trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, các thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn dành nhiều tâm sức chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, động viên và đồng hành cùng học sinh trong cuộc sống hằng ngày.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Thanh Hà cùng Đoàn công tác KTNN chuyên ngành II đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; đồng thời động viên các em học sinh tiếp tục chăm ngoan, nỗ lực học tập, rèn luyện để từng bước thực hiện những ước mơ của mình.

Thông qua chương trình, những giá trị nhân văn tốt đẹp của người công chức, kiểm toán viên KTNN tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng hình ảnh người kiểm toán viên không chỉ bản lĩnh, trách nhiệm, tận tâm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn giàu lòng nhân ái, luôn hướng về cộng đồng.

Hơn cả những món quà được trao đi, điều đọng lại từ chương trình là sự sẻ chia, tình cảm gắn bó và niềm hy vọng rằng mỗi sự quan tâm dành cho giáo dục hôm nay sẽ góp phần mở ra những cơ hội tốt đẹp hơn cho các em học sinh vùng cao trong tương lai.