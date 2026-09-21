Kiểm toán Nhà nước chuyển hồ sơ 13 vụ việc đến cơ quan điều tra

Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026, dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước.

Trình bày báo cáo, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, năm 2026 Kiểm toán Nhà nước đã kiểm tra, đánh giá, xác minh, làm rõ các nội dung kiểm toán; tiếp tục phát hiện, kết luận có đầy đủ bằng chứng, căn cứ pháp lý và kiên quyết kiến nghị xử lý tài chính, các vi phạm, khuyết điểm của các cơ quan, đơn vị được kiểm toán.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa. Ảnh: Media QH

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý về mặt tài chính khoảng 80.000 tỷ đồng và 4,7 triệu USD.

Trong 8 tháng, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung không phù hợp với quy định của Nhà nước và thực tiễn với 138 văn bản. Kiểm toán cũng kiến nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan sai phạm phát hiện qua hoạt động kiểm toán.

Về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán, theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa, đây là nội dung rất quan trọng.

Kiểm toán Nhà nước đã đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong ngành cũng như thông qua các hoạt động kiểm toán. Trong 8 tháng qua, Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp 193 báo cáo kiểm toán và tài liệu có liên quan cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát.

Tổng Kiểm toán cho biết đã cung cấp thông tin, chuyển hồ sơ của 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, làm rõ.

Về dự kiến kế hoạch năm 2027, ông Nguyễn Hữu Nghĩa nói xác định tập trung kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước với 100% các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trung ương, địa phương; sẽ tăng cường kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động, môi trường, công nghệ thông tin...

Tăng cường kiểm toán các dự án trọng điểm quốc gia

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước cũng tăng cường kiểm toán các nội dung dư luận xã hội quan tâm, đại biểu Quốc hội nêu ý kiến qua các kỳ họp; tập trung kiểm toán các chương trình, chính sách lớn của Đảng, nhất là một số nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị...

Kiểm toán Nhà nước tăng cường kiểm toán các dự án trọng điểm quốc gia, tập trung vào các đối tượng, lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong dự kiến kiểm toán 24 chuyên đề năm 2027 có một số chuyên đề, chủ đề kiểm toán có quy mô lớn, phạm vi toàn ngành, trong đó có việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là cơ sở nhà, đất, trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tại các bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

Kiểm toán cũng dự kiến thực hiện 31 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, trong đó có nhiều dự án lớn, quan trọng quốc gia được lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao, như: dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM...