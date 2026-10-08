Kiểm toán nhà nước cập nhật quy định mới về bảo vệ bí mật nhà nước

Tại hội nghị, đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 117/2025/QH15, được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10/12/2025 và có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, thay thế Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018.

Kiểm toán nhà nước tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Luật mới gồm 5 chương, 28 điều, đồng thời bổ sung, sửa đổi nhiều quy định liên quan đến việc xác định, quản lý, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ bí mật nhà nước, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và tổ chức bộ máy hiện nay.

Cùng với Luật, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2026/NĐ-CP ngày 28/2/2026 quy định chi tiết một số biện pháp thi hành. Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Quyết định số 452/QĐ-TTg về kế hoạch triển khai thi hành Luật.

Một điểm mới được báo cáo viên lưu ý là việc mở rộng thẩm quyền xác định bí mật nhà nước. Theo đó, người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp soạn thảo, tạo ra thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước có thẩm quyền xác định độ mật và phạm vi lưu hành theo quy định.

Nhiều quy định mới về bảo vệ bí mật nhà nước trên môi trường số

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2025 bổ sung nhiều quy định liên quan đến việc quản lý bí mật nhà nước trên môi trường điện tử. Trong đó, các khái niệm về văn bản điện tử bí mật nhà nước, sổ đăng ký điện tử, hệ thống quản lý văn bản điện tử mật và mạng LAN độc lập được quy định cụ thể.

Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng phòng Quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, Cục An ninh Chính trị nội bộ (Cục A03), Bộ Công an chia sẻ tại Hội nghị tập huấn.

Đối với văn bản điện tử bí mật nhà nước, việc tạo lập, xử lý phải bảo đảm đúng thẩm quyền và yêu cầu an toàn thông tin. Văn bản phải được ký số, cấp số và thể hiện độ mật theo quy định trên hệ thống chuyên dụng.

Trường hợp văn bản điện tử bí mật nhà nước được in để phục vụ công tác, bản in phải được đóng dấu “Bản in văn bản điện tử bí mật nhà nước”. Bản in văn bản điện tử bí mật nhà nước được thực hiện đúng quy định có giá trị pháp lý như bản gốc, bản chính của văn bản giấy.

Quy trình thu hồi văn bản điện tử bí mật nhà nước cũng được quy định cụ thể. Đối với văn bản có dấu “Tài liệu thu hồi”, cơ quan, đơn vị nhận văn bản có trách nhiệm thực hiện thu hồi, hủy bỏ tệp trên hệ thống theo thời hạn quy định; trường hợp có bản in thì thực hiện gửi trả cho bên gửi.

Luật cũng bổ sung các quy định nghiêm cấm hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ mới để xâm phạm bí mật nhà nước; nghiêm cấm làm lộ, chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy trái phép hoặc phát tán bí mật nhà nước trên mạng Internet, mạng viễn thông và các phương tiện thông tin đại chúng.

Đối với máy tính sử dụng để soạn thảo, lưu trữ, xử lý tài liệu mật, các cơ quan, đơn vị phải bảo đảm yêu cầu an toàn thông tin và thực hiện theo quy định về mạng LAN độc lập. Trường hợp thiết bị từng lưu trữ tài liệu mật được chuyển sang sử dụng cho mục đích thông thường, dữ liệu bí mật nhà nước phải được xử lý, loại bỏ bằng biện pháp kỹ thuật phù hợp, bảo đảm không thể khôi phục.

Thống nhất quy trình quản lý, sao chụp và tiêu hủy tài liệu mật

Một số quy định về thủ tục quản lý bí mật nhà nước cũng được điều chỉnh theo hướng thống nhất, đơn giản hóa.

Theo đó, hoạt động sao chép tài liệu mật được thống nhất với khái niệm “bản sao bí mật nhà nước”, thay cho việc phân biệt các hình thức sao y, sao lục, trích sao như trước đây. Một số loại dấu liên quan đến bản sao số được điều chỉnh, tích hợp theo quy định mới.

Chế độ thống kê tài liệu mật hằng năm cũng được điều chỉnh. Việc theo dõi, quản lý có thể được thực hiện thông qua các sổ đăng ký nghiệp vụ theo quy định, thay cho việc lập riêng biểu mẫu thống kê.

Đối với việc tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước, Luật quy định việc thành lập Hội đồng tiêu hủy đối với tài liệu độ Tuyệt mật. Với tài liệu độ Tối mật và Mật, đơn vị trực tiếp quản lý thực hiện lập danh sách, hồ sơ báo cáo và trình người có thẩm quyền quyết định tiêu hủy theo quy định.

Một điểm mới khác là bãi bỏ quy định bắt buộc người đứng đầu các đơn vị cơ sở phải ban hành nội quy bảo vệ bí mật nhà nước riêng. Các đơn vị thực hiện theo quy định của Luật, Nghị định và quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan cấp trên.

Siết chặt bảo mật trong lưu chuyển tài liệu và tổ chức hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn cụ thể về quy trình lưu giữ, giao nhận, chuyển phát tài liệu bí mật nhà nước.

Đối với tài liệu mật chuyển phát bằng đường truyền thống, bao bì ngoài phải bảo đảm yêu cầu về độ bền, khả năng chống thấm; sử dụng dấu chữ A, B hoặc C theo quy định, không thể hiện trực tiếp độ mật của tài liệu bên trong. Tài liệu gửi đích danh, ngoài bì phải đóng dấu “Chỉ người có tên mới được bóc bì”.

Đối với hội nghị, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước, việc bảo đảm an ninh, an toàn đối với phòng họp và các thiết bị kỹ thuật phải được thực hiện trước khi cuộc họp diễn ra. Với cuộc họp có nội dung độ Tuyệt mật, Tối mật, người tham dự không được mang theo điện thoại và các thiết bị có chức năng thu, phát, ghi âm, ghi hình theo quy định.

Trường hợp hội nghị có nội dung bí mật nhà nước được tổ chức từ hai ngày trở lên, phải thực hiện niêm phong phòng họp sau mỗi ngày tổ chức.

Về thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, Luật tiếp tục quy định thời hạn 30 năm đối với bí mật độ Tuyệt mật, 20 năm đối với bí mật độ Tối mật và 10 năm đối với bí mật độ Mật, trừ trường hợp thời hạn được xác định ngắn hơn theo quy định.

Chậm nhất 60 ngày trước khi hết thời hạn bảo vệ, người có thẩm quyền phải xem xét việc gia hạn. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định gia hạn, điều chỉnh độ mật hoặc giải mật, cơ quan, đơn vị ban hành quyết định phải thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện quản lý theo quy định.

KTNN kiện toàn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Đối với Kiểm toán nhà nước, công tác bảo vệ bí mật nhà nước có ý nghĩa quan trọng do các đơn vị trong Ngành thường xuyên tiếp cận, quản lý và xử lý nhiều tài liệu liên quan đến tài chính, ngân sách, tài sản công và các nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

Công tác bảo vệ bí mật nhà nước có ý nghĩa quan trọng đối với Kiểm toán nhà nước.

Thực hiện Nghị định số 63/2026/NĐ-CP, Kiểm toán nhà nước đang kiện toàn việc phân công cán bộ chuyên trách về bảo vệ bí mật nhà nước tại khối Văn phòng; đồng thời bố trí cán bộ kiêm nhiệm tại các đơn vị tham mưu, kiểm toán chuyên ngành và kiểm toán khu vực.

Theo quy định, Kiểm toán nhà nước thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, gửi Bộ Công an chậm nhất vào ngày 20/12 hằng năm. Cùng với đó, toàn Ngành đang rà soát hệ thống danh mục bí mật nhà nước thuộc thẩm quyền, chuẩn bị cho việc thực hiện các quy định mới từ ngày 1/1/2027.

Kiểm toán nhà nước cũng đang nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý văn bản điện tử mật, hướng tới tích hợp các chức năng tự động tạo dấu độ mật và xác thực chữ ký số trước tháng 3/2027.