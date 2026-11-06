Kiểm toán góp phần nhận diện lãng phí, nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực công

Lãng phí nguồn lực công biểu hiện dưới nhiều hình thức như vốn chậm đưa vào sử dụng, dự án kéo dài, tài sản công chưa phát huy giá trị, đầu tư kém hiệu quả hay những cơ hội phát triển bị bỏ lỡ. Có những tổn thất đo đếm được bằng con số nhưng cũng có những thiệt hại chỉ bộc lộ qua thời gian và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Từ góc nhìn đó, chống lãng phí đòi hỏi vừa xử lý những khoản thất thoát đã xảy ra, vừa chủ động nhận diện những nguồn lực đang được sử dụng chưa hiệu quả để có giải pháp phòng ngừa.

Trong quá trình này, Kiểm toán Nhà nước giữ vai trò quan trọng trong kiểm tra, đánh giá việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Tham dự tọa đàm với sự tham gia của các khách mời:

- PGS.TS Trần Đình Thiên - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn kinh tế - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

- Bà Phạm Thị Quyên - nguyên Phó trưởng Phòng Thanh tra, Kiểm toán nhà nước

- Ông Cao Đăng Duy - Luật sư Thành viên, Trưởng Chi nhánh Hà Nội, Công ty Luật TNHH Rajah & Tann LCT