Kiểm soát xung đột lợi ích trong giám định sở hữu trí tuệ
Thảo luận tại Tổ 2 (Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh) chiều 24/10 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, các đại biểu đề nghị tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục đăng ký quyền sở hữu công nghiệp; đồng thời, bổ sung cơ chế kiểm soát xung đột lợi ích, bảo đảm tính độc lập, khách quan trong hoạt động giám định sở hữu trí tuệ khi đơn giản hóa điều kiện kinh doanh dịch vụ này.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/kiem-soat-xung-dot-loi-ich-trong-giam-dinh-so-huu-tri-tue-10440436.html