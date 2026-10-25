Kiểm soát xung đột lợi ích trong giám định sở hữu trí tuệ

Theo Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, trước đây, khi nói đến nhân lực chất lượng cao, thường đặt yêu cầu tiến sĩ, giáo sư hoặc các bằng cấp khác. Cách tiếp cận lần này chú trọng người có khả năng giải quyết những vấn đề lớn, phức tạp trong các lĩnh vực mũi nhọn.