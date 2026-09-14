Kiểm soát, xử lý tình trạng người và phương tiện tự ý đi vào công trường Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Tăng cường kiểm soát người, phương tiện ra vào công trường Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.

Thời gian vừa qua, Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công; một số đoạn tuyến đã cơ bản hình thành nền, mặt đường. Theo phản ánh của Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, vẫn còn tình trạng người dân, người điều khiển phương tiện tự ý đi vào các đoạn tuyến đang thi công để lưu thông, tụ tập và thực hiện các hoạt động khác; trong khi công trường có nhiều máy móc, thiết bị hoạt động, mặt đường và các hạng mục công trình chưa hoàn thiện, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn, ảnh hưởng an toàn lao động, an toàn công trình và tiến độ thi công dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 3278/UBND-KT ngày 2/9/2026; quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra, vào và lưu thông trong phạm vi công trường. Khẩn trương rà soát các vị trí có khả năng người, phương tiện tự ý đi vào, nhất là tại các nút giao, đường ngang, đường dân sinh, đường công vụ, điểm đầu, cuối tuyến và vị trí kết nối với đường hiện hữu; bổ sung hàng rào, rào chắn, barie, biển cấm, biển cảnh báo, đèn cảnh báo và bố trí lực lượng kiểm soát tại các vị trí có nguy cơ cao, không để người, phương tiện không có nhiệm vụ tự ý đi vào công trường. Đồng thời, thiết lập, công khai số điện thoại đường dây nóng để cung cấp thông tin, hình ảnh, vị trí có nguy cơ mất an toàn cho các cơ quan, đơn vị liên quan và cơ quan báo chí.

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng tỉnh, Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và UBND các xã dọc tuyến bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại khu vực dự án; tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các vị trí thường xuyên xảy ra tình trạng người, phương tiện tự ý đi vào công trường, kịp thời ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình vi phạm, vượt rào chắn, tự ý đi vào khu vực đang thi công hoặc có hành vi gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông.

UBND các xã có dự án đi qua tăng cường tuyên truyền đến các thôn, xóm, tổ dân phố và từng hộ dân về tình trạng pháp lý, điều kiện khai thác của tuyến; thông tin rõ các đoạn tuyến đang thi công là phạm vi công trường xây dựng, chưa được phép đưa vào khai thác, sử dụng; người và phương tiện không có nhiệm vụ không được tự ý đi vào công trường. Các địa phương phối hợp rà soát đường ngang, đường dân sinh, đường công vụ và các vị trí người dân thường xuyên tự ý đi vào tuyến để có biện pháp quản lý, cảnh báo phù hợp; phát huy hệ thống truyền thanh cơ sở, các nhóm thông tin cộng đồng và các hình thức tuyên truyền phù hợp, không để người dân hiểu nhầm việc một số đoạn tuyến đã hình thành nền, mặt đường là tuyến đã được phép lưu thông.

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; phối hợp với doanh nghiệp dự án rà soát, lập danh sách các vị trí có nguy cơ cao, các điểm thường xuyên xảy ra tình trạng người, phương tiện tự ý đi vào công trường để cung cấp cho Công an tỉnh và UBND các xã phối hợp xử lý. Thường xuyên kiểm tra việc bố trí hàng rào, barie, biển báo, đèn cảnh báo, lực lượng kiểm soát và tổ chức giao thông trong phạm vi công trường; kịp thời yêu cầu doanh nghiệp dự án khắc phục các vị trí chưa bảo đảm yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện, không để xảy ra tai nạn, sự cố do buông lỏng quản lý người và phương tiện tự ý đi vào phạm vi công trường dự án. Đối với các đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tỉnh Lạng Sơn triển khai các biện pháp tương tự, bảo đảm an toàn đồng bộ trên toàn tuyến.