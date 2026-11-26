Đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, trời rét về đêm và sáng, trưa chiều có nắng trước khi không khí lạnh được tăng cường trở lại. Trong khi đó, Trung và Nam Trung Bộ có khả năng bước vào đợt mưa lớn kéo dài đến những ngày cuối tháng 11. Tại Nam Bộ, mưa dông gia tăng từ chiều tối mai.