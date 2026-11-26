Kiểm soát vi phạm vận tải hàng hóa trên sông Hồng
Những tháng cuối năm, nhu cầu vận chuyển hàng hóa trên các tuyến đường thủy gia tăng, đặt ra yêu cầu bảo đảm an toàn cho hoạt động lưu thông trên sông. Trên tuyến sông Hồng, lực lượng Cảnh sát đường thủy đang tập trung siết chặt kiểm tra tải trọng hàng hóa, điều kiện của người điều khiển và giấy tờ vận chuyển, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/kiem-soat-vi-pham-van-tai-hang-hoa-tren-song-hong-246261126175056748.htm