Kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, ngăn ngừa rủi ro từ sớm

Ngày 14.11, Ban Công tác Mặt trận bản La Vân, xã Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa quân dân năm 2026. Không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, ngày hội còn góp phần vun đắp tình quân dân, phát huy sức mạnh cộng đồng trong xây dựng đời sống văn hóa và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.