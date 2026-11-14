Kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, ngăn ngừa rủi ro từ sớm
Vi phạm nồng độ cồn vẫn là một trong những nguy cơ trực tiếp đe dọa an toàn giao thông. Đặc biệt, vào những tháng cuối năm, khi các hoạt động gặp gỡ, liên hoan diễn ra nhiều hơn, nguy cơ người đã sử dụng rượu bia vẫn điều khiển phương tiện cần được chủ động ngăn chặn. Trước tình hình này, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đang duy trì kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/kiem-soat-vi-pham-nong-do-con-ngan-ngua-rui-ro-tu-som-246261114163253971.htm