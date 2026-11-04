Kiểm soát vi phạm giao thông ngay từ cổng trường
Tình trạng học sinh sử dụng mô tô, xe máy không đúng độ tuổi đến trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Dù quy định pháp luật đã rõ, nhà trường cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, nhưng vi phạm vẫn có thể tiếp diễn nếu các điểm trông giữ xe quanh trường học không được quản lý chặt chẽ. Đây cũng là mắt xích cần được siết chặt nhằm ngăn chặn vi phạm từ gốc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/kiem-soat-vi-pham-giao-thong-ngay-tu-cong-truong-246261104152635589.htm