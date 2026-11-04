Kiểm soát vi phạm giao thông ngay từ cổng trường

Từ những người làm thuê cho nhóm tổ chức livestream “cắt đá tìm ngọc”, ba bị cáo đã góp vốn để cùng hoạt động lừa đảo. Cáo trạng còn làm rõ việc tuyển người qua lời mời việc nhẹ, lương cao, trả hoa hồng theo số tiền chiếm đoạt và luân chuyển nhân sự giữa các phòng livestream.