Kiểm soát UAV tại sân bay Long Thành ra sao?

Theo ghi nhận của phóng viên, song song với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, công tác chuẩn bị đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) vào khai thác đang được triển khai đồng bộ. Các giải pháp phòng ngừa nguy cơ mất an toàn bay được chú trọng, nhất là việc kiểm soát thiết bị bay không người lái (UAV) và những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hoạt động cất, hạ cánh.

Kiểm soát chặt hoạt động UAV tại sân bay Long Thành và khu vực lân cận.

Ông Huỳnh Minh Triết, chuyên viên Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cho biết từ thực tế các sự cố liên quan đến UAV tại một số sân bay lớn, công tác phòng ngừa tại Long Thành đã được triển khai sớm nhằm nhận diện nguy cơ và chủ động xử lý tình huống khi sân bay đi vào khai thác.

Cảng sẽ duy trì đầu mối tiếp nhận thông tin, trực 24/24h để ghi nhận và phối hợp xử lý khi phát hiện UAV hoạt động trong khu vực. Đồng thời, Cảng phối hợp với UBND phường Long Thành, Ban Chỉ huy quân sự phường và Cảng vụ hàng không miền Nam thiết lập đầu mối liên lạc, duy trì số điện thoại trực thường xuyên.

Về phía địa phương, phường Long Thành sẽ rà soát tình hình hoạt động của UAV, tăng cường tuyên truyền quy định pháp luật tại khu dân cư, trường học và các cơ sở kinh doanh thiết bị bay. Người dân cũng được vận động thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng khi phát hiện UAV hoạt động gần sân bay để có biện pháp xử lý, hạn chế nguy cơ mất an toàn hàng không.

Công tác kiểm soát chướng ngại vật hai hai đầu đường cất hạ cánh cũng được nâng cao.

Bên cạnh UAV, khu vực tiếp cận hai đầu đường cất, hạ cánh cũng được tăng cường quản lý. Các đơn vị phối hợp kiểm soát việc lắp đặt, sử dụng đèn laser và đèn công suất lớn trong phạm vi bán kính 18,5km tính từ điểm quy chiếu sân bay (ARP), nhằm hạn chế ánh sáng gây ảnh hưởng đến tổ lái khi tiếp cận, hạ cánh.

Các bãi tập kết vật liệu, công trường, bãi rác tự phát và cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ phát sinh khói, bụi gây giảm tầm nhìn cũng thuộc diện rà soát. UBND phường Long Thành phối hợp với Công an phường, Cảng vụ hàng không miền Nam và Cảng hàng không quốc tế Long Thành xác định các vị trí tiềm ẩn nguy cơ, nhất là khu vực giáp ranh hàng rào sân bay, để quản lý và xử lý theo quy định.

Cảng sẽ cung cấp sơ đồ vùng ảnh hưởng của đèn laser, đèn công suất lớn để địa phương phổ biến đến người dân, cơ sở kinh doanh và đơn vị tổ chức sự kiện ngoài trời. Việc lắp đặt, sử dụng các thiết bị chiếu sáng phải được quản lý theo thẩm quyền, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động bay.

Ở giai đoạn đầu khai thác, sân bay Long Thành sẽ có hai hãng hàng không là Vietnam Airlines và Vietjet tham gia bay.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là quản lý bề mặt giới hạn chướng ngại vật hàng không. Các công trình, thiết bị có chiều cao lớn như cần cẩu tháp, giàn giáo, cột ăng-ten, biển quảng cáo và cây xanh lâu năm trong khu vực lân cận cần được kiểm soát, tránh xâm phạm tĩnh không và ảnh hưởng đến an toàn bay.

Để phục vụ công tác quản lý, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ bàn giao cho UBND phường Long Thành các sơ đồ chuyên ngành, gồm bề mặt giới hạn chướng ngại vật hàng không, bản đồ tiếng ồn, vùng ảnh hưởng của đèn laser và đèn công suất lớn, vùng trách nhiệm tìm kiếm cứu nạn và sơ đồ lưới ô vuông khu vực lân cận.

Trên cơ sở dữ liệu này, địa phương phối hợp quản lý, xem xét các công trình xây dựng, cải tạo và hạng mục có nguy cơ ảnh hưởng đến tĩnh không hàng không. Những công trình, thiết bị thi công có chiều cao lớn phát sinh trên địa bàn phải được thống kê, thông báo kịp thời cho Cảng để đánh giá mức độ ảnh hưởng và thực hiện thông báo tin tức hàng không theo quy định.