Bị cáo Lê Thanh Thản được ghi nhận đã cao tuổi, có nhiều thành tích trong kinh doanh và đã chủ động nộp số tiền 530 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án tại Dự án CT6 Kiến Hưng nên tuyên phạt 30 tháng tù treo, phạt bổ sung 100 triệu đồng.