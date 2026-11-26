Kiểm soát từ xa, ngăn chặn cháy nổ tại chợ Đồng Xuân
Bước vào cao điểm những tháng cuối năm, khi nhu cầu mua sắm gia tăng thì các địa điểm như: Trung tâm thương mại, chợ… cũng sẽ tiềm ẩn nhiều hơn nguy cơ cháy nổ. Xác định công tác kiểm soát, chủ động phòng ngừa có ý nghĩa quan trọng, lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố đã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở để các Ban Quản lý chợ, doanh nghiệp vận hành các điểm kinh doanh mua bán tập trung nâng cao cảnh giác.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/kiem-soat-tu-xa-ngan-chan-chay-no-tai-cho-dong-xuan-246261126155307388.htm