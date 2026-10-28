Kiểm soát trẻ em béo phì và tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ ở phụ nữ

Các đại biểu trao đổi tại hội thảo. (Ảnh: MAI TÚ)

Tham dự hội thảo có ông Peter Lunding, Tham tán Y tế Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam; Giáo sư Tine Mette Gammeltoft cùng các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Đại học Copenhagen, Đại học Nam Đan Mạch; lãnh đạo Bộ Y tế; đại diện Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, Phòng khám đa khoa Kim Ngân và lãnh đạo 29 trạm y tế thuộc địa bàn nghiên cứu.

Phát biểu tại hội thảo, Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Cường, Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược Thái Bình nhấn mạnh ý nghĩa của việc tiếp nối kết quả nghiên cứu, tăng cường hợp tác quốc tế trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Cường, Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược Thái Bình phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: MAI TÚ)

Theo kết quả nghiên cứu của VALID II, triển khai từ năm 2022, tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ ở phụ nữ mang thai tại miền bắc Việt Nam lên tới hơn 25%. Dự án đã góp phần làm rõ nhu cầu, khó khăn của phụ nữ mắc bệnh, đồng thời phát triển mô hình can thiệp ứng dụng công nghệ số nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần trong thai kỳ.

Ông Peter Lunding, Tham tán Y tế Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam trao đổi tại hội thảo. (Ảnh: MAI TÚ)

Tiếp nối kết quả này, VALID III được triển khai trong giai đoạn 2026-2031, với nguồn tài trợ từ Bộ Ngoại giao Đan Mạch. Dự án do Trường đại học Y Dược Thái Bình phối hợp Đại học Copenhagen, Đại học Nam Đan Mạch và Trung tâm Đái tháo đường Steno Copenhagen thực hiện.

Điểm nổi bật của VALID III là thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng tại 29 xã, phường thuộc tỉnh Hưng Yên, thông qua gói can thiệp liên thế hệ mang tên “Healthy Habits - Thói quen lành mạnh”.

Dự án hướng tới nâng cao nhận thức, cải thiện thói quen dinh dưỡng và chăm sóc trẻ, đồng thời phát huy vai trò của người cha, ông bà và các thành viên trong gia đình; qua đó, nghiên cứu kỳ vọng góp phần phòng ngừa thừa cân, béo phì ở trẻ nhỏ, đồng thời hỗ trợ kiểm soát các bệnh không lây nhiễm ở bà mẹ sau sinh.

Giáo sư Tine Mette Gammeltoft kỳ vọng dự án sẽ tạo bước tiến mới trong nghiên cứu sức khỏe bà mẹ và trẻ em. (Ảnh: MAI TÚ)

Đối với VALID III, Giáo sư Tine Mette Gammeltoft kỳ vọng dự án sẽ tạo bước tiến mới trong nghiên cứu sức khỏe bà mẹ và trẻ em thông qua thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng theo cụm quy mô lớn, tập trung vào đái tháo đường thai kỳ và béo phì ở trẻ em.

Nhóm nghiên cứu Đan Mạch mong muốn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các nhà khoa học Trường đại học Y Dược Thái Bình nâng cao năng lực nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu của dự án.