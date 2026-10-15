Kiểm soát tốt dịch bệnh, không để bùng phát các ổ dịch lớn

Ca bệnh sốt xuất huyết ở phường Hải Bình được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực.

Phát hiện sớm, khoanh vùng khống chế

Theo số liệu giám sát dịch bệnh 9 tháng năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, tình hình các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn được kiểm soát tốt. Đáng chú ý, số ca mắc sởi, sốt xuất huyết và COVID-19 đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2025. Các ca bệnh phần lớn xuất hiện rải rác, chưa hình thành ổ dịch lớn trong cộng đồng.

Với bệnh sởi, 9 tháng năm 2026, Thanh Hóa ghi nhận gần 400 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2025 (1.579 trường hợp). Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh sởi là bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan nhanh, đặc biệt tại những nơi tập trung đông người và nhóm trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ. Để duy trì kết quả này, ngành y tế cần tiếp tục rà soát tiền sử tiêm chủng, tuyên truyền để người dân đưa trẻ đi tiêm vắc-xin theo lịch, đồng thời phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc tại cơ sở khám, chữa bệnh, trường học và cộng đồng.

COVID-19 cũng tiếp tục được kiểm soát. Trong 9 tháng, Thanh Hóa ghi nhận 181 ca mắc/nghi mắc, giảm so với cùng kỳ năm 2025 (444 ca), chưa ghi nhận ổ dịch cộng đồng. Tuy nhiên, việc duy trì giám sát COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp vẫn cần được chú trọng, nhất là khi thời tiết chuyển mùa, nguy cơ gia tăng các bệnh cúm mùa và nhiễm trùng đường hô hấp.

Đối với bệnh sốt xuất huyết, từ trung tuần tháng 9 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận các ổ dịch tại Tổ dân phố Liên Hải, phường Hải Bình; thôn Phố Thiều, xã Triệu Sơn và thôn Lam Sơn, xã Minh Sơn. Tuy nhiên, với việc phát hiện sớm ca bệnh, triển khai đồng bộ các biện pháp khoanh vùng, xử lý ổ dịch và giám sát các trường hợp nghi mắc đã góp phần kiểm soát nguy cơ lây lan. Tính chung 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận 119 trường hợp, giảm so cùng kỳ năm 2025.

Thực tế tại xã Triệu Sơn, nơi ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết vào cuối tháng 9 vừa qua, cho thấy vai trò quan trọng của y tế cơ sở trong việc chủ động ứng phó, khống chế dịch bệnh ngay từ địa bàn dân cư.

Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Duy Khang, Giám đốc Trung tâm Y tế Triệu Sơn cho biết: “Ngay khi phát hiện ca bệnh đầu tiên tại thôn Phố Thiều, chúng tôi đã khẩn trương điều tra dịch tễ, phun hóa chất diệt muỗi, hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy. Đồng thời tăng cường giám sát các trường hợp có biểu hiện nghi mắc sốt xuất huyết. Đến nay, ổ dịch cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục giám sát chặt chẽ, không chủ quan, nhằm phát hiện sớm các ca bệnh mới và ngăn ngừa dịch lây lan trở lại".

Không để bị động trước nguy cơ dịch bệnh

Bên cạnh các bệnh truyền nhiễm có số mắc giảm, một số bệnh nguy hiểm vẫn ghi nhận ca mắc, đòi hỏi ngành y tế duy trì giám sát và chủ động các phương án ứng phó.

9 tháng năm 2026, Thanh Hóa ghi nhận 22 trường hợp mắc viêm não virus; trong đó có 7 trường hợp dương tính với vi-rút viêm não Nhật Bản, có 1 bệnh nhân tử vong do viêm não Nhật Bản. Đây là cảnh báo về tính chất nguy hiểm của một số bệnh truyền nhiễm, ngay cả khi số ca mắc không lớn.

Viêm não Nhật Bản có thể gây tổn thương thần kinh nghiêm trọng, để lại di chứng lâu dài hoặc đe dọa tính mạng. Vì vậy, việc tiêm vắc-xin đầy đủ, đúng lịch, thực hiện các biện pháp phòng muỗi đốt và đưa người bệnh đi khám sớm khi xuất hiện triệu chứng bất thường là những giải pháp quan trọng nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng.

Bên cạnh việc kiểm soát các bệnh truyền nhiễm đang lưu hành, chủ động phòng ngừa nguy cơ xâm nhập của các dịch bệnh nguy hiểm cũng là nhiệm vụ quan trọng. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Thanh Hóa đang tăng cường giám sát, chuẩn bị các phương án ứng phó với những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như Ebola, vi-rút Nipah, vi-rút Hanta. Đồng thời duy trì các biện pháp phòng, chống bệnh dại, bại liệt và các bệnh truyền nhiễm khác. Qua đó, nâng cao năng lực phát hiện sớm, sẵn sàng xử lý các tình huống dịch bệnh phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Bác sĩ CKII Trần Quang Hiếu, Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Trước diễn biến khó lường của các bệnh truyền nhiễm, chúng tôi xác định phải chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động khi có tình huống phát sinh. Ngành y tế tập trung rà soát các phương án ứng phó, bảo đảm nhân lực, trang thiết bị, thuốc và hóa chất. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, địa phương để sẵn sàng đáp ứng với những tình huống dịch bệnh khẩn cấp, bảo vệ sức khỏe Nhân dân".

Thực tế cho thấy, hiệu quả kiểm soát dịch bệnh không chỉ phụ thuộc vào năng lực chuyên môn của ngành y tế mà còn cần sự phối hợp chủ động của chính quyền và cộng đồng. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh, thực hiện vệ sinh môi trường, tiêm chủng đầy đủ, chủ động theo dõi sức khỏe và thông báo cho cơ sở y tế khi phát hiện dấu hiệu nghi mắc bệnh truyền nhiễm.