Kiểm soát tốc độ, phòng ngừa tai nạn trên tuyến Quốc lộ 6

Cán bộ Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý trường hợp vi phạm tốc độ.

Tại Km270+700 thuộc địa bàn xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh sử dụng thiết bị nghiệp vụ theo dõi tốc độ phương tiện. Khi phát hiện trường hợp vi phạm, tổ công tác nhanh chóng ra hiệu lệnh dừng xe, thông báo lỗi và tiến hành xử lý theo quy định.

Cán bộ Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý trường hợp vi phạm tốc độ.

Bên cạnh công tác xử lý vi phạm, các lái xe cũng được cán bộ Cảnh sát giao thông tuyên truyền, nhắc nhở về nguy cơ mất an toàn khi chạy quá tốc độ. Bởi trên những tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, tốc độ cao không chỉ làm giảm khả năng quan sát, xử lý tình huống mà còn khiến hậu quả khi xảy ra va chạm trở nên nghiêm trọng hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định về tốc độ.

Theo anh Nguyễn Thành Đông, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, khi di chuyển trên đường thì bản thân luôn chú ý quan sát và giữ đúng tốc độ cho phép, vì khi chạy quá tốc độ người điều khiển sẽ gặp khó khăn, sẽ rất khó trong việc xử lý tình huống và nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao.

Thực tế kiểm tra, xử lý vi phạm cho thấy, tình trạng chạy quá tốc độ vẫn diễn ra trên tuyến. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.293 trường hợp chạy quá tốc độ, với tổng số tiền phạt hơn 6,6 tỷ đồng. Trong đó, có 1.389 trường hợp chạy quá tốc độ từ 5 đến dưới 10km/h; 1.851 trường hợp quá từ 10 đến 20km/h và 51 trường hợp quá từ 20 đến 35km/h; 2 trường hợp quá trên 35km/h

Những con số trên cho thấy công tác kiểm soát tốc độ cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhất là tại những tuyến, địa bàn có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Cùng với kiểm soát trực tiếp tại các điểm trên tuyến, lực lượng Cảnh sát giao thông còn tăng cường ứng dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, xử lý vi phạm. Việc ghi nhận tốc độ, xử lý vi phạm qua hình ảnh góp phần nâng cao tính răn đe, đồng thời giúp người điều khiển phương tiện hình thành thói quen tuân thủ quy định về tốc độ trên suốt hành trình.

Trao đổi với phóng viên, Đại úy Nguyễn Xuân Việt, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La thông tin: Sau khi Cục Cảnh sát giao thông có kết luận về 6 nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, trong đó có hành vi vi phạm về tốc độ, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành kiểm soát tốc độ tại các tuyến đường, các khu vực trọng điểm để bảo đảm người lái xe chấp hành, tuân thủ tốc độ, nhằm hạn chế xảy ra tai nạn giao thông.

Thượng tá Đinh Văn Hiển, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La, cho biết thêm: Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn, nhất là những tuyến có lưu lượng phương tiện lớn, những khu vực tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Trong đó, tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, đặc biệt là vi phạm quy định về tốc độ. Cùng với xử lý nghiêm, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện, hướng tới mục tiêu phòng ngừa tai nạn giao thông từ sớm, từ xa.

Từ thực tế kiểm tra trên Quốc lộ 6 qua địa bàn tỉnh Sơn La có thể thấy, kiểm soát tốc độ không chỉ là việc phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm mà còn là một trong những biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông ngay từ những nguy cơ ban đầu. Mỗi trường hợp được nhắc nhở, xử lý cũng góp phần nâng cao ý thức của người điều khiển phương tiện, để những quy định về tốc độ trở thành thói quen tự giác trên mỗi hành trình.