Kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm trong trường học

Khâu chia thức ăn tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo đó, các trường phải công khai thông tin hàng ngày về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh qua bảng tin, website, ứng dụng công nghệ, nhóm liên lạc trực tuyến, để phụ huynh có cơ sở theo dõi, giám sát.

Đồng thời, các trường cũng phải tạo điều kiện, cơ chế để Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn, kiểm chứng và đánh giá chất lượng bữa ăn; tiến hành kiểm tra nhanh (nếu đủ điều kiện) đối với các nhóm nguyên liệu, thực phẩm nguy cơ cao và kiểm tra khu vực chế biến. Đối với trường sử dụng suất ăn từ đơn vị bên ngoài, Ban đại diện cha mẹ học sinh có thể đề nghị người đứng đầu cơ sở giáo dục chủ trì tổ chức các đoàn kiểm tra trực tiếp tại nơi chế biến của đơn vị cung cấp.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh yêu cầu các trường xây dựng quy trình phòng ngừa, ứng phó, xử lý sự cố an toàn thực phẩm và ngộ độc thực phẩm, tổ chức diễn tập ứng phó ngộ độc thực phẩm quy mô lớn từ 30 người mắc trở lên. Phương án phải bảo đảm khả thi và có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, cơ sở y tế và chính quyền địa phương, hạn chế tối đa rủi ro cho học sinh.

Các đơn vị cần khẩn trương rà soát, hoàn tất các thủ tục hành chính, pháp lý với đơn vị cung cấp suất ăn, bếp ăn tập thể, căng tin để tổ chức để bữa ăn bán trú trong thời gian sớm nhất, phù hợp với thực tiễn, đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong đó, đơn vị cung cấp suất ăn phải cam kết không cung cấp vượt quá số lượng suất ăn trong ngày so với năng lực của đơn vị cung cấp suất ăn.

Cùng với đảm bảo an toàn thực phẩm, khi tổ chức bữa ăn, các trường cần sử dụng phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng có đánh giá được tỷ lệ các chất sinh năng lượng theo Hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu khẩn trương phối hợp với các sở ngành hoàn tất các thủ tục hành chính liên quan để đưa các trường học sau sắp xếp đi vào vận hành bình thường, trong đó có việc tổ chức bữa ăn bán trú, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến học sinh.

Chính quyền địa phương cũng cần đánh giá thực chất năng lực của đơn vị cung cấp, không để một đơn vị cung ứng cho quá nhiều trường, vượt quá năng lực thực tế, dẫn đến chậm trễ trong cung cấp bữa ăn hoặc phải thuê, nhờ đơn vị khác cung ứng lại nhưng không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm như cam kết ban đầu.

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học tiếp tục được TP Hồ Chí Minh tăng cường, theo yêu cầu của Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, yêu cầu này càng được chú trọng khi ngay những ngày đầu năm học, việc tổ chức bữa ăn bán trú tại một số trường trên địa bàn đã phát sinh những vấn đề cần lưu ý.

Mới đây, một số phụ huynh Trường Trung học cơ sở Hồ Văn Long (phường Bình Tân) phản ánh bữa ăn bán trú chưa bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm. Sau khi tiếp nhận ý kiến, nhà trường đã thay đổi đơn vị cung ứng suất ăn. Vụ việc hiện được các cơ quan liên quan tiếp tục xác minh, làm rõ.

Trước đó, trong khoảng một tuần đầu năm học, một số trường học tại Thành phố chưa tổ chức được bữa ăn bán trú do chưa hoàn tất các thủ tục lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp. Việc này khiến nhiều phụ huynh gặp khó khăn trong việc đưa đón con khi học 2 buổi/ngày.