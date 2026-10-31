Kiểm soát tín dụng, thu hẹp chênh lệch lãi suất

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn. Ảnh: QUANG PHÚC

Tập trung nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh

Làm rõ ý kiến của đại biểu (ĐB) về cấu trúc tiền gửi, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết, tiền gửi ngắn hạn hiện chiếm tới 80% tổng lượng tiền gửi tại hệ thống ngân hàng. Người gửi tiền thường xuyên quay vòng khoản gửi, tạo nên tính ổn định thực tế cho nguồn vốn huy động. Việc các ngân hàng thương mại huy động vốn ngắn hạn với lãi suất thấp hơn cũng góp phần giảm áp lực lên lãi suất cho vay.

Trong điều hành chính sách tiền tệ, người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước khẳng định kiên trì tìm ra điểm cân bằng giữa các mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, kiểm soát tỷ giá và hỗ trợ tăng trưởng. Bên cạnh các công cụ tái cấp vốn và thị trường mở, ngành ngân hàng tích cực triển khai gói tín dụng tái cấp vốn cho vay nhà ở xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thống đốc thông tin, tính đến thời điểm báo cáo, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 12,27% so với cuối năm 2025. “Ngành ngân hàng đã nỗ lực kiểm soát mặt bằng lãi suất. Cụ thể, lãi suất huy động tăng 1,42% nhưng lãi suất cho vay chỉ tăng 0,99%, cho thấy chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay đang hẹp lại nhằm chia sẻ khó khăn với nền kinh tế”, ông Phạm Đức Ấn cho biết.

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, về cơ bản, nguồn vốn đang được phân bổ đúng trọng tâm: trong tổng dư nợ toàn nền kinh tế, có tới 77,44% được tập trung cho các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh; riêng dư nợ dành cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) đạt hơn 4 triệu tỷ đồng. Tín dụng bất động sản được kiểm soát an toàn, chỉ tăng 9,84%, thấp hơn mức tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế.

Minh bạch sổ sách và chứng minh khả năng trả nợ

Đề cập đến rào cản khiến khối doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận vốn tín dụng, Thống đốc Phạm Đức Ấn thẳng thắn đánh giá hạn chế nằm ở quy mô vốn nhỏ, sức chống chịu yếu, phương án kinh doanh biến động và đặc biệt là thông tin tài chính chưa thực sự minh bạch.

Đại biểu dự phiên họp tại Hội trường Diên Hồng, sáng 31-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Để tháo gỡ điểm nghẽn này, người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước đặt ra 2 yêu cầu cốt lõi đối với doanh nghiệp: chấm dứt tình trạng "hai bảng cân đối kế toán", doanh nghiệp tuyệt đối không sử dụng một bảng cân đối kế toán để nộp thuế và một bảng khác để làm hồ sơ vay ngân hàng; minh bạch hoạt động và chứng minh được khả năng trả nợ.

“Ngân hàng Nhà nước sẽ khuyến khích và hướng dẫn các ngân hàng thương mại đẩy mạnh việc cho vay đối với các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí này”, ông Phạm Đức Ấn cam kết. Bên cạnh đó, đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn tạm thời, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các cơ chế về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn sóng gió.