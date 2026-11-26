Nhân viên cấp dưỡng chuẩn bị bữa ăn cho học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Nhà. Ảnh: Quang Long

Với 3 sản phẩm chủ lực gồm thịt trâu gác bếp, thịt lợn gác bếp và lạp xưởng, cơ sở Thịt gác bếp Chung Phước (xã Mường Ảng) đang từng bước xây dựng thương hiệu, tạo niềm tin với người tiêu dùng. Mỗi năm, cơ sở xuất bán hơn 1 tấn thịt thành phẩm. Đáng chú ý, cả 3 sản phẩm đều đạt chứng nhận OCOP 3 sao, được tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Để duy trì thị trường và uy tín, cơ sở xác định chất lượng, an toàn thực phẩm là yếu tố quan trọng hàng đầu. Chị Hà Thị Kim Phước, chủ cơ sở Thịt gác bếp Chung Phước cho biết: Để giữ chất lượng, hương vị đặc trưng của sản phẩm, cơ sở đặc biệt chú trọng lựa chọn nguyên liệu đầu vào. Nguyên liệu phải bảo đảm độ tươi, chất lượng và có nguồn gốc rõ ràng trước khi đưa vào sơ chế, tẩm ướp, chế biến. Các công đoạn sản xuất, đóng gói, bảo quản cũng được quan tâm nhằm duy trì chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Không chỉ tại các cơ sở sản xuất, yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm càng trở nên cấp thiết ở những bếp ăn tập thể, nơi mỗi ngày phục vụ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn suất ăn. Năm học 2026 - 2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Nhà có gần 1.100 học sinh. Việc tổ chức bữa ăn cho số lượng lớn học sinh đòi hỏi nhà trường phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm và điều kiện vệ sinh trong toàn bộ quá trình chế biến.

Thầy Phạm Đức Đua, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, nhà trường đã xây dựng Quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động bếp ăn tập thể, trong đó chú trọng kiểm soát ngay từ khâu đầu vào. Thực phẩm trước khi đưa vào bếp đều được kiểm tra về nguồn gốc, xuất xứ, số lượng và chất lượng; những nguyên liệu không bảo đảm yêu cầu sẽ bị từ chối tiếp nhận. Các công đoạn bảo quản, sơ chế, chế biến, chia suất ăn được thực hiện theo quy trình, bảo đảm vệ sinh và hạn chế nguy cơ nhiễm chéo. Nhà trường cũng duy trì kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn theo quy định; thường xuyên vệ sinh khu vực bếp, dụng cụ và trang thiết bị phục vụ chế biến.

Cùng với kiểm soát nguồn thực phẩm, các cơ sở giáo dục có bếp ăn tập thể còn chú trọng xây dựng thực đơn phù hợp với từng độ tuổi, bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh. Nhân viên cấp dưỡng được phân công nhiệm vụ cụ thể, tuân thủ quy định về vệ sinh trong chế biến. Giáo viên và cán bộ phụ trách bán trú, nội trú thường xuyên theo dõi việc ăn uống, sinh hoạt, nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh để chủ động xử lý khi có vấn đề phát sinh. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm trong các bếp ăn tập thể trường học.

Với đặc thù có nhiều điểm trường, việc tổ chức bữa ăn tại Trường Mầm non Thanh An cũng đặt ra yêu cầu cao về công tác quản lý, giám sát. Cô Vũ Thị Mai Thanh, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Hiện nay, trường có 1 điểm trường trung tâm, 3 phân hiệu và 4 điểm trường, mỗi ngày phải chuẩn bị gần 1.000 suất ăn cho học sinh. Nhà trường luôn duy trì sự thống nhất trong quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm; phân công cụ thể trách nhiệm kiểm tra, giám sát, bảo đảm các bếp ăn đều chấp hành quy định, không để xảy ra tình trạng buông lỏng trong bất kỳ khâu nào.

Thực tế cho thấy, dù các cơ sở sản xuất, kinh doanh và đơn vị tổ chức bếp ăn đã chú trọng kiểm soát chất lượng, nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn có thể phát sinh trong quá trình vận chuyển, lưu thông hàng hóa.

Ngày 10/2/2026, tại Km379+250, thuộc địa phận xã Quài Tở, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện 4 vụ vận chuyển thực phẩm, hoa quả không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm định an toàn thực phẩm, với tổng khối lượng gần 1 tấn. Số hàng hóa vi phạm gồm thịt lợn, vịt, chân vịt và nhiều loại hoa quả.

Trước đó, ngày 4/1/2026, lực lượng chức năng cũng phát hiện một phương tiện vận chuyển hơn 384kg thực phẩm tươi sống không rõ nguồn gốc, xuất xứ, gồm lòng lợn, thịt gà, vịt, nội tạng dê, xúc xích, trứng gà non, chim cút... Số hàng hóa được cất giấu trong các thùng xốp. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số thực phẩm. Toàn bộ hàng hóa vi phạm đã được lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thống kê của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế), từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thành lập gần 130 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra hơn 2.100 trong tổng số 2.270 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 10 cơ sở vi phạm, buộc tiêu hủy sản phẩm của 5 cơ sở với 18 loại thực phẩm. Các vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không bảo đảm các điều kiện an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến và kinh doanh.

Ông Hoàng Xuân Chiến, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết: Dù phần lớn cơ sở được kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu, song những vụ việc vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ và các vi phạm được phát hiện cho thấy nguy cơ mất an toàn vẫn tiềm ẩn ở nhiều khâu. Hiện nay, cơ quan chức năng và các địa phương đang tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm xuyên suốt từ nguồn nguyên liệu, quá trình sản xuất, chế biến đến lưu thông, tiêu dùng. Cùng với đó, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định về điều kiện an toàn thực phẩm, góp phần phòng ngừa ngộ độc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

An toàn thực phẩm là trách nhiệm của cả người sản xuất, kinh doanh, đơn vị sử dụng thực phẩm và cơ quan quản lý. Kiểm soát tốt từng khâu, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng của người tiêu dùng sẽ góp phần hạn chế nguy cơ, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.