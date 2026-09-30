Kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn dữ liệu

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Đắc Trường

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Trung tướng Nguyễn Minh Đức và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng chủ trì phiên họp. Cùng dự có các thành viên Ủy ban; đại diện các Ủy ban của Quốc hội và các bộ, ngành liên quan.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Trung tướng Nguyễn Minh Đức phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

Quản lý dữ liệu theo mức độ rủi ro

Trình bày Tờ trình dự án Luật An ninh dữ liệu, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an), Thượng tá Triệu Mạnh Tùng cho biết, dự thảo Luật gồm 6 chương, 29 điều nhằm xác lập cơ sở pháp lý để Nhà nước quản lý, bảo vệ dữ liệu thuộc quyền tài phán của Việt Nam; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và tạo điều kiện phát triển kinh tế dữ liệu.

Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an), Thượng tá Triệu Mạnh Tùng trình bày Tờ trình dự án Luật An ninh dữ liệu. Ảnh: Đắc Trường

Dự thảo được xây dựng với quan điểm an ninh quốc gia là yêu cầu xuyên suốt; quản lý theo mức độ rủi ro, không áp đặt đồng loạt nghĩa vụ đối với mọi loại dữ liệu. Dự thảo cũng bảo đảm thống nhất với Luật An ninh mạng, Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; kế thừa quy định về dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi theo Luật Dữ liệu và không thành lập tổ chức, bộ máy mới.

Trình bày Báo cáo thẩm tra, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thiếu tướng Vũ Huy Khánh cho biết, Ủy ban nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương về bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, chủ quyền số, chủ quyền dữ liệu; khắc phục tình trạng quy định về an ninh dữ liệu còn phân tán; thiết lập khung pháp lý quản lý rủi ro, xác định trách nhiệm đối với dữ liệu và chủ quản dữ liệu; chủ động bảo vệ tài nguyên dữ liệu quốc gia từ sớm, từ xa trước nguy cơ tấn công, lộ lọt dữ liệu, cũng như những thách thức từ trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử.

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thiếu tướng Vũ Huy Khánh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật An ninh dữ liệu. Ảnh: Đắc Trường

Một số ý kiến đề nghị tiếp tục thể chế hóa Chỉ thị số 57-CT/TW về an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị; luật hóa rõ điều kiện, phạm vi, thẩm quyền áp dụng các biện pháp có thể hạn chế quyền; quy định cụ thể nguyên tắc, thứ tự áp dụng đối với những nội dung giao thoa với pháp luật có liên quan.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Đinh Công Sỹ phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

Không tạo thêm thủ tục trên môi trường số

Trình bày Tờ trình dự án Luật Định danh và xác thực điện tử, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đại tá Ngô Như Cường cho biết, dự thảo Luật nhằm xây dựng khuôn khổ pháp lý chung, thống nhất về định danh và xác thực điện tử; quy định về tạo lập, quản lý, sử dụng danh tính điện tử, mã định danh, xác thực điện tử, dữ liệu, hệ thống và nền tảng định danh, xác thực điện tử.

Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đại tá Ngô Như Cường trình bày Tờ trình dự án Luật Định danh và xác thực điện tử. Ảnh: Đắc Trường

Dự thảo được thiết kế theo hướng không quy định lại các quy trình, thủ tục đã được pháp luật chuyên ngành điều chỉnh mà thiết lập cơ chế chung để nhận diện, liên kết và xác thực các đối tượng trên môi trường điện tử. Các nội dung thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành tiếp tục thực hiện theo pháp luật chuyên ngành. Dự thảo đồng thời quy định nguyên tắc không thu thập lại dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; cho phép kế thừa quy trình, thủ tục chuyên ngành đã đáp ứng yêu cầu phục vụ định danh điện tử, qua đó hạn chế phát sinh thủ tục trùng lặp.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Đắc Trường

Trình bày Báo cáo thẩm tra, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Phạm Ngọc Hải cho biết, Ủy ban nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật nhằm thể chế hóa các chủ trương về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ; luật hóa các quy định đang phân tán tại các văn bản dưới luật; đáp ứng nhu cầu thực tiễn, tạo nền tảng nhận diện số tin cậy, phòng, chống tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến và thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Phạm Ngọc Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Định danh và xác thực điện tử. Ảnh: Đắc Trường

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị rà soát kỹ quy định về thu thập, lưu trữ, xác thực dữ liệu sinh trắc học để bảo đảm quyền riêng tư; rà soát với các hiệp định thương mại tự do về "dòng chảy" dữ liệu và công nhận danh tính điện tử nước ngoài. Đồng thời, cần đánh giá tính khả thi về hạ tầng công nghệ, tài chính và nguồn nhân lực khi áp dụng định danh đối với các thực thể vật chất và đối tượng phi vật chất.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Đắc Trường

Bảo đảm an toàn, hạn chế thủ tục hành chính

Phát biểu tại Phiên họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Trung tướng Nguyễn Minh Đức cho biết, các ý kiến cơ bản thống nhất về sự cần thiết ban hành hai dự án Luật; đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Đối với dự án Luật An ninh dữ liệu, cần phân định rõ phạm vi, quyền hạn và trách nhiệm giữa các cơ quan; tránh chồng chéo với pháp luật chuyên ngành. Các quy định cần tập trung vào quản trị và bảo đảm an toàn dữ liệu, bảo đảm dữ liệu được quản lý thống nhất, an toàn, không để ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Đắc Trường

Đối với dự án Luật Định danh và xác thực điện tử, cần hoàn thiện hành lang pháp lý thống nhất cho giao dịch trên môi trường số, phân loại rõ đối tượng, lĩnh vực và mức độ xác thực. Những nội dung có thể giao doanh nghiệp thực hiện nên được quản lý thông qua tiêu chí, tiêu chuẩn và hậu kiểm, vừa bảo đảm an toàn, vừa hạn chế thủ tục hành chính.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu tối đa các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, giải trình rõ những nội dung kiến nghị; tăng cường phối hợp với cơ quan thẩm tra để xử lý các vấn đề còn giao thoa, chồng chéo.