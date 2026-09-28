Kiểm soát rủi ro AI: Bill Gates phản đối quan điểm cạnh tranh của Tổng thống Donald Trump

Nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates cho rằng Mỹ không nên nới lỏng các biện pháp kiểm soát rủi ro trí tuệ nhân tạo chỉ vì lo ngại nguy cơ đánh mất ưu thế trước Trung Quốc trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.

Bất đồng về rào cản quản lý trong cuộc đua công nghệ

Phát biểu trong chương trình Meet the Press của đài NBC, Bill Gates đã lên tiếng phản đối lập luận cho rằng việc áp dụng quy định an toàn có thể khiến đối thủ cạnh tranh vượt lên. Ông khẳng định việc triển khai các cơ chế bảo vệ là nhu cầu chung của mọi quốc gia và không đồng tình với nhận định Bắc Kinh sẽ từ chối quản lý AI.

“Chắc chắn tất cả quốc gia đều nên muốn có những biện pháp bảo vệ này”, Gates nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng các bên đều có lý do để xây dựng khuôn khổ kiểm soát.

Bill Gates cho rằng Mỹ cần thêm các biện pháp kiểm soát AI. Ảnh: Bloomberg.

Quan điểm của Gates hoàn toàn trái ngược với định hướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, ông Trump nhiều lần phản đối việc áp đặt thêm rào cản pháp lý lên quy trình phát triển trí tuệ nhân tạo, cho rằng sự kiểm soát quá mức sẽ làm giảm động lực đổi mới sáng tạo của Mỹ trong thế đối đầu công nghệ với Trung Quốc.

Đặc biệt, khi đề cập đến việc Tổng thống Trump từng gọi những cảnh báo về hiểm họa AI là “trò bịp”, nhà đồng sáng lập Microsoft thẳng thắn bác bỏ: “Đây hoàn toàn không phải là trò bịp”. Gates nhận định lập trường của Tổng thống Mỹ có thể thay đổi sau khi lắng nghe thêm các ý kiến chuyên môn.

Nhận diện rủi ro kỹ thuật và yêu cầu giám sát hệ thống

Theo phân tích của Bill Gates, Trung Quốc cũng sở hữu động lực mạnh mẽ để tham gia vào các sáng kiến an toàn AI do không một quốc gia nào muốn trở thành mục tiêu bị công kích bởi những hệ thống công nghệ tối tân. Do đó, việc duy trì tiêu chuẩn an toàn không đồng nghĩa với việc Washington phải chịu thiệt thòi trong cuộc cạnh tranh địa chính trị.

Cuộc tranh luận về mức độ can thiệp vào AI đang nóng dần khi các mô hình điện toán ngày càng thể hiện năng lực vượt trội. Gates từng chỉ ra 3 nhóm rủi ro lớn trong giai đoạn chuyển đổi công nghệ, bao gồm nguy cơ AI bị lợi dụng để tấn công không gian mạng, thực hiện hành vi gian lận, phát tán tin tức sai lệch và đe dọa hạ tầng kỹ thuật trọng yếu.

Để ngăn chặn các hiểm họa này, giải pháp kỹ thuật cốt lõi được đề xuất là thiết lập cơ chế kiểm soát minh bạch ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế. Cụ thể, các cơ quan hữu trách cần theo dõi sát sao những mô hình thuật toán phức tạp, đồng thời ghi nhận chính xác toàn bộ hoạt động đang được hệ thống thực thi, đảm bảo công nghệ phát triển trong tầm kiểm soát.