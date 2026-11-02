Kiểm soát quyền lực, phòng ngừa sai phạm trong công tác cán bộ

Cán bộ, công chức phường Vĩnh Phúc thực hiện nghi thức chào cờ đầu tháng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

“Đo” năng lực từ thực tiễn

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, vấn đề cốt lõi của đổi mới công tác cán bộ tại tỉnh Phú Thọ chính là chuyển mạnh từ tư duy quản lý bằng hồ sơ sang quản trị nhân lực dựa trên năng lực và kết quả cống hiến. Ở cấp tỉnh, Tỉnh ủy quyết liệt giao việc khó để thử thách cán bộ, kiên quyết xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, tháo gỡ khó khăn về mặt bằng và xử lý dứt điểm cơ sở nhà, đất dôi dư. Việc đánh giá, đo lường năng lực cán bộ dựa trên hiệu quả thực tiễn, khả năng tuân thủ pháp luật và bản lĩnh trong giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp, nhất là những tình huống đòi hỏi trách nhiệm và khả năng xử lý cao.

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: “Năng lực của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là ở cấp tỉnh, được đo lường chính xác nhất thông qua khả năng tuân thủ pháp luật, thực hành liêm chính và hiệu quả điều hành kinh tế - xã hội. Qua 9 tháng năm 2026, toàn ngành Thanh tra thực hiện 98 cuộc thanh tra tại 296 đơn vị, qua đó phát hiện các vi phạm với tổng số tiền gần 47 tỷ đồng và 29.114m2 đất. Việc phát hiện, kiến nghị thu hồi hơn 22 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước chính là cơ sở thực tiễn sinh động, minh bạch nhất để cấp ủy đánh giá đúng năng lực quản lý, điều hành của người đứng đầu, từ đó có phương án bố trí, quy hoạch cán bộ phù hợp, đáp ứng yêu cầu kiến tạo”.

Khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã, phường trực tiếp giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp và được giao nhiều thẩm quyền hơn. Tại phường Vĩnh Phúc, việc vận hành đô thị trung tâm có dân số trên 78.000 người, cùng nền kinh tế dịch chuyển với công nghiệp - xây dựng chiếm 89,54%, đòi hỏi cán bộ thực sự dám nghĩ, dám làm, tận tâm phục vụ. Đồng chí Nguyễn Trung Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Phúc chia sẻ: “Để hệ thống thông suốt, Đảng ủy phường quán triệt sâu sắc phương châm 6 rõ gồm: Rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền. Chúng tôi định hình phong cách làm thật, tiến độ thật, hiệu quả thật. Cán bộ được đánh giá qua công việc, nhất là qua việc khó. Người làm tốt được tin tưởng giao trọng trách, tạo động lực phát triển bền vững, củng cố niềm tin của Nhân dân”.

Thực tiễn 9 tháng năm 2026, khối lượng công việc của phường rất lớn với trên 17.200 văn bản đến, ban hành gần 7.000 văn bản đi. Đảng bộ phường đã đánh giá công tâm 109 cán bộ diện phường quản lý, phê duyệt bồi thường giải phóng mặt bằng 6 dự án với số tiền hơn 38 tỷ đồng. Sự chuyển biến này lan tỏa mạnh mẽ xuống từng tổ dân phố. Khi cán bộ nêu cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm, sự đồng thuận của Nhân dân luôn đạt mức cao. Đồng chí Bùi Văn Tân - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Bà Triệu, phường Vĩnh Phúc cho rằng: “Tại cơ sở, sự gương mẫu của cán bộ là mệnh lệnh không lời. Điển hình khi lấy ý kiến sáp nhập từ 66 xuống còn 41 tổ dân phố, 100% người dân nhất trí. Đảng viên tiên phong thực hiện 21 mô hình tự quản, giúp môi trường và an ninh trật tự cải thiện rõ rệt”.

Tăng cường kiểm soát, phòng ngừa từ xa

Cùng với việc giao thêm thẩm quyền, Tỉnh ủy Phú Thọ đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nhằm siết chặt kỷ cương, kiểm soát quyền lực. 9 tháng năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 28 đoàn giám sát chuyên đề đối với 148 xã, phường trong toàn tỉnh. Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp đã kiên quyết thi hành kỷ luật 12 đảng viên vi phạm pháp luật, đình chỉ sinh hoạt Đảng 4 đảng viên. Tại các cơ quan tố tụng, tiến độ giải quyết án tham nhũng được đẩy mạnh. Cơ quan điều tra thụ lý 36 vụ án với 107 bị can; Viện kiểm sát truy tố 15 vụ án với 51 bị can; Tòa án giải quyết 13 vụ án với 38 bị cáo.

Sự kiên quyết, không có vùng cấm trong xử lý cán bộ vi phạm được minh chứng rõ nét qua vụ án rất nghiêm trọng tại xã Hợp Kim. Lợi dụng chủ trương xử lý sạt lở cuối năm 2025, mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo rõ phương án hạ tải không làm phát sinh quyền khai thác khoáng sản, nhưng cán bộ chủ chốt tại đây vẫn cố tình làm trái. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Lộc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Đinh Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã và Bùi Trọng Nghĩa - Phó trưởng Phòng Kinh tế xã đã cấu kết chặt chẽ với các doanh nghiệp lập 26 phương án thi công cải tạo mặt bằng làm vườn ươm khống. Qua đó, trực tiếp tiếp tay cho doanh nghiệp khai thác trái phép gần 390.000m3 đất, bán ra thị trường thu lợi bất chính hơn 25,4 tỷ đồng. Ngày 22/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chính thức khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng trên về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đánh giá về tính răn đe của công tác phòng ngừa, xử lý tham nhũng, đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết: “Việc kiên quyết khởi tố, bắt tạm giam các cán bộ chủ chốt vi phạm pháp luật, điển hình như tại xã Hợp Kim, là một thông điệp mạnh mẽ, đanh thép của Tỉnh ủy Phú Thọ. Sự việc này không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc đối với toàn hệ thống chính trị trong công tác quản lý tài nguyên, đất đai, mà còn khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng bộ tỉnh là xử lý nghiêm minh mọi hành vi lợi dụng chức vụ trục lợi cá nhân, gây thất thoát tài sản, ngân sách và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của Nhân dân. Công tác kiểm soát quyền lực sẽ tiếp tục được siết chặt, tăng cường giám sát thường xuyên, liên tục, đảm bảo phòng ngừa từ sớm, từ xa, tuyệt đối không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không để lọt tội phạm”.

Thực tiễn công tác cán bộ tại Phú Thọ đã cho thấy rõ một nguyên tắc: Giao quyền lực luôn đi đôi với kiểm soát quyền lực chặt chẽ; đánh giá năng lực luôn phải lấy thước đo từ hiệu quả công việc và sự đồng thuận của Nhân dân. Sự nghiêm minh trong kỷ luật Đảng, xử lý sai phạm không có vùng cấm chính là quá trình xây dựng một nền hành chính liêm chính, minh bạch, kiến tạo và tận tâm phục vụ Nhân dân.