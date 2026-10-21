Kiểm soát quyền lực, phòng chống tiêu cực trong công tác cán bộ

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh, Trưởng đoàn Kiểm tra số 03 chủ trì kiểm tra công tác kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ tại Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: TRỌNG HUY

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện có 32 tổ chức Đảng trực thuộc, với 626 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 15 đồng chí, Ban Thường vụ 5 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có 5 đồng chí.

Thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thành ủy, Đảng ủy và UBND thành phố về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong công tác cán bộ.

Đảng ủy, lãnh đạo Sở cũng đã ban hành nhiều văn bản để phổ biến, triển khai, quán triệt về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong toàn Đảng bộ...

Khẳng định vai trò tập thể

Xác định công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Đảng ủy, lãnh đạo Sở, cấp ủy các chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc và thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, kiến thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, công chức, viên chức, người lao động đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đảng ủy, lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ đạo cấp ủy, Bí thư các chi bộ, Đảng bộ bộ phận, Trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chú trọng công tác chỉ đạo và tích cực tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và của Thành ủy, UBND thành phố liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch có liên quan về công tác phòng chống tham nhũng; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong toàn ngành; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, nắm tình hình để phòng ngừa, đồng thời sớm phát hiện và giải quyết dứt điểm, kịp thời các vi phạm (nếu có).

Đảng ủy Sở, cấp ủy các chi bộ, Đảng bộ bộ phận tổ chức phổ biến, quán triệt 100% đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại Đảng bộ tham gia học tập nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, các hội nghị sơ kết, tổng kết, hội nghị báo cáo viên, đồng thời lồng ghép chỉ đạo, quán triệt tại các cuộc họp chuyên môn, họp giao ban, hội nghị công chức, viên chức, người lao động…

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm từng cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu và đội ngũ lãnh đạo, quản lý.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Nhằm tạo ra sự đồng thuận, thống nhất trong việc chỉ đạo, điều hành, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tổ chức họp, hội ý Ban Thường vụ, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở để thảo luận, xem xét một cách khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ và quyết định các vấn đề quan trọng, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, thi đua khen thưởng, xử lý kỷ luật, thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động.

Với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã gương mẫu lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, Đảng bộ bộ phận và các phòng, đơn vị trực thuộc quán triệt đến từng đảng viên, công chức, viên chức người lao động thực hiện nghiêm các kết luận, quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở cũng đã chủ động cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Sở thảo luận và ban hành văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Sở; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị; qua đó đã tạo được sự đồng thuận và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của ngành trong thời gian qua.

Người đứng đầu cấp ủy các chi bộ, Đảng bộ bộ phận, thủ trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở cũng đã phát huy vai trò, trách nhiệm được giao; chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ từ bố trí biên chế, vị trí việc làm, đánh giá, nhận xét, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, đến thi đua khen thưởng, xử lý kỷ luật, thực hiện chế độ chính sách… đối với công chức, viên chức, người lao động.

Các hội nghị chuyên đề về công tác cán bộ được tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định; không để xảy ra sai sót trong hồ sơ, quy trình nhân sự.

Tập thể Đảng ủy và lãnh đạo Sở thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương; gương mẫu trong công tác cán bộ, nhất là trong việc xem xét, bố trí nhân sự; không có biểu hiện lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bố trí người thân quen không đúng quy định.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, lãnh đạo Sở, cấp ủy các chi bộ, Đảng bộ bộ phận và người đứng đầu đã thực hiện nêu gương và thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong công tác cán bộ. Đồng thời phát huy vai trò giám sát của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đến nay chưa phát hiện tiêu cực, sai phạm.