Kiểm soát quyền lực đi đôi với khuyến khích đổi mới, tạo không gian cho cán bộ hành động vì lợi ích chung
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Đặng Văn Lợi
Đơn vị: Cán bộ, Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra
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Kiểm soát quyền lực đi đôi với khuyến khích đổi mới, tạo không gian cho cán bộ hành động vì lợi ích chung
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/kiem-soat-quyen-luc-di-doi-voi-khuyen-khich-doi-moi-tao-khong-gian-cho-can-bo-hanh-dong-vi-loi-ich-chung-471009.html