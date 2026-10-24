Xã hộiThời sự

Kiểm soát quyền lực đi đôi với khuyến khích đổi mới, tạo không gian cho cán bộ hành động vì lợi ích chung

Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026

Báo Lâm Đồng
5 liên quanGốc

Tác giả: Đặng Văn Lợi

Đơn vị: Cán bộ, Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra

Xem chi tiết tại đây:

Kiểm soát quyền lực đi đôi với khuyến khích đổi mới, tạo không gian cho cán bộ hành động vì lợi ích chung

Đặng Văn Lợi

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/kiem-soat-quyen-luc-di-doi-voi-khuyen-khich-doi-moi-tao-khong-gian-cho-can-bo-hanh-dong-vi-loi-ich-chung-471009.html