Trước tình trạng ô nhiễm không khí có xu hướng diễn biến phức tạp, Hà Nội đang triển khai hàng loạt giải pháp nhằm kiểm soát các nguồn phát thải, đặc biệt từ hoạt động xây dựng, giao thông và sản xuất. Đây được xem là nhiệm vụ cấp thiết nhằm cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân Thủ đô.

Để giải quyết thực trạng ô nhiễm không khí, UBND Tp.Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 400/KH-UBND về tăng cường, quyết liệt thực hiện các biện pháp kiểm soát, ứng phó ô nhiễm không khí trên địa bàn.

Kế hoạch số 400/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân Hà Nội (ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/10/2026) tập trung tăng cường kiểm soát, ứng phó ô nhiễm không khí trên địa bàn Thành phố theo nguyên tắc "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền."

Ảnh minh họa

Kế hoạch gồm 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chính:

Kiểm soát bụi, khí thải từ hoạt động xây dựng: Lập danh mục công trình lớn (trên 01 ha) và công trình có nguy cơ cao; yêu cầu giám sát bụi bằng cảm biến, camera, AI kết nối dữ liệu về xã, phường và công an cơ sở.

Kiểm soát vận chuyển vật liệu và làm sạch bụi đường: Kiểm tra phương tiện chở vật liệu, yêu cầu rửa xe, thu gom bùn, lập nhật ký xe, lắp camera giám sát cổng/khu vực rửa xe và tăng cường quét hút, rửa đường.

Ngăn chặn đốt hở gắn với thu gom và xử lý thay thế: Kiểm soát, ngăn chặn đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp, đốt rác và chất thải không đúng quy định; đẩy mạnh thu gom và giải pháp thay thế.

Giảm phát thải từ nguồn giao thông: Kiểm soát khí thải phương tiện, điều tiết giảm ùn tắc, phát triển vận tải công cộng và phương tiện xanh, triển khai Vùng phát thải thấp, hạ tầng sạc/đổi pin, nghiên cứu phân vùng/thu phí phương tiện theo lộ trình.

Tuyên truyền rộng khắp gắn với giám sát và công khai trách nhiệm: Đẩy mạnh truyền thông, khuyến cáo bảo vệ sức khỏe cộng đồng và công khai trách nhiệm kiểm soát, xử lý vi phạm.

Dự báo và kích hoạt biện pháp theo diễn biến ô nhiễm: Kết hợp dữ liệu quan trắc, dự báo và cảnh báo sớm để kích hoạt các biện pháp ứng phó, hạn chế tác động khi chất lượng không khí diễn biến xấu.

Kiểm soát các nguồn khí thải khác: Quản lý khí thải từ sản xuất công nghiệp, làng nghề, khu dân cư; thúc đẩy sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo và hạn chế bếp than tổ ong.

Ứng dụng khoa học, công nghệ và thử nghiệm có kiểm soát: Áp dụng công nghệ giám sát, dữ liệu và mô hình thử nghiệm có kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng không khí.

Trước đó, Ngày 10/11/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) Hà Nội đã tổ chức tọa đàm "Thực trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội: Giải pháp của Thành phố và trách nhiệm của các bên". Các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận 4 nhóm vấn đề trọng tâm, trong đó có việc kiểm soát các nguồn phát thải bằng những biện pháp cấp bách; phân định trách nhiệm trong tổ chức thực hiện và giám sát; kết hợp giải pháp lâu dài với tăng cường phối hợp liên vùng; cung cấp thông tin chính xác và phát huy vai trò cộng đồng.

Phó Giám đốc Sở NNMT Hà Nội Nguyễn Minh Tấn nhấn mạnh, giải pháp trước mắt, hoạt động xây dựng và vận chuyển vật liệu được xác định là những nguồn cần kiểm soát chặt. Cần rà soát, lập danh mục và phân loại công trường theo mức độ nguy cơ phát tán bụi; ưu tiên các dự án quy mô lớn đang đào đắp, phá dỡ, san nền và những công trình nằm gần khu dân cư, trường học, bệnh viện. Các chủ đầu tư, nhà thầu phải thực hiện nghiêm biện pháp che chắn công trường, che phủ vật liệu, phun nước dập bụi, vệ sinh đường nội bộ và bố trí hệ thống rửa xe trước khi phương tiện ra khỏi công trường.

Việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cùng cơ chế phân công trách nhiệm cụ thể được kỳ vọng sẽ kiểm soát hiệu quả các nguồn phát thải, từng bước cải thiện chất lượng không khí, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng môi trường Thủ đô xanh, sạch, bền vững.