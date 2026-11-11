Kiểm soát nguy cơ về an toàn thực phẩm theo chuỗi cung ứng

Quang cảnh phiên họp sáng 10/11/2026. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 11/11, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về 2 dự án: Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi); nghe Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026; dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Chiều 11/11, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Nội dung này được Quốc hội thảo luận tại tổ vào chiều cùng ngày.

Trong phiên họp chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Dự thảo Luật bổ sung nguyên tắc áp dụng Luật để áp dụng trong trường hợp Luật An toàn thực phẩm và các Luật khác có xung đột pháp luật; bổ sung nghĩa vụ của doanh nghiệp khi kinh doanh theo phương thức thương mại điện tử; quy định về hệ thống thông tin dữ liệu an toàn thực phẩm; quy định các cơ sở kinh doanh thực phẩm phải đáp ứng điều kiện vệ sinh tốt, đáp ứng các hệ thống quản lý thực phẩm tiên tiến; quy định thực phẩm sau thu hái, đánh bắt, khai thác, giết mổ phải đáp ứng mức giới hạn dư lượng thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật và các tác nhân gây nhiễm trong thực phẩm.

Dự thảo Luật cũng sửa đổi, bổ sung trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan; bổ sung quy định hậu kiểm, kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn đối với thực phẩm sau khi công bố sản phẩm thực phẩm; quy định thu hồi Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và gỡ bỏ thông tin sản phẩm đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật...

Một nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật là thực hiện quản lý an toàn thực phẩm dựa trên kiểm soát nguy cơ theo chuỗi cung ứng thực phẩm. Cụ thể, việc thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm dựa trên kiểm soát nguy cơ trên toàn bộ chuỗi cung ứng thông qua việc tham khảo thông lệ quốc tế Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Ủy ban Codex). Ủy ban Codex đã có hướng dẫn công cụ phân tích nguy cơ; theo đó phân tích nguy cơ là một quá trình bao gồm các hoạt động: đánh giá nguy cơ, quản lý nguy cơ và truyền thông nguy cơ. Việc đánh giá nguy cơ giúp xác định một cách độc lập, khách quan khả năng xảy ra của các mối nguy về an toàn thực phẩm.