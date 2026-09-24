Kiểm soát nguy cơ sốt xuất huyết

Trung tâm Y tế Hà Trung chỉ đạo các trạm y tế phối hợp với địa phương triển khai phun hóa chất khử khuẩn, vệ sinh môi trường.

Phòng bệnh từ khi chưa có ca bệnh

Trong 9 tháng năm 2026, trên địa bàn các xã do Trung tâm Y tế Hà Trung quản lý chưa ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết. Tuy nhiên, công tác phòng bệnh vẫn luôn được duy trì triển khai. Tháng 6/2026, qua giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, phát hiện tại xã Hà Tiến có 2 điểm có chỉ số muỗi và bọ gậy cao. Trung tâm đã chỉ đạo trạm y tế phối hợp với địa phương triển khai phun hóa chất, vệ sinh môi trường, diệt muỗi tại 2 thôn; đồng thời tiếp tục điều tra, giám sát những khu vực có chỉ số bọ gậy cao để kịp thời xử lý.

Ông Trịnh Xuân Hiệp, Giám đốc Trung tâm Y tế Hà Trung, cho biết, cùng với các biện pháp chuyên môn, các trạm y tế đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân đậy kín dụng cụ chứa nước, loại bỏ vật dụng có khả năng đọng nước, thả cá tại những dụng cụ chứa nước phù hợp và thường xuyên diệt lăng quăng, bọ gậy. Khi phát hiện yếu tố nguy cơ, trạm y tế báo cáo trung tâm y tế để có biện pháp xử lý.

Thực tế tại Hà Tiến cho thấy, phòng bệnh không nhất thiết phải chờ đến khi xuất hiện ca bệnh. Cách làm này giúp địa phương chủ động hơn trong kiểm soát nguy cơ, nhất là tại những thời điểm thời tiết thuận lợi cho muỗi phát triển. Bởi vậy, cùng với giám sát dịch bệnh, việc kiểm tra và xử lý các điểm có nguy cơ tại khu dân cư cần được duy trì thường xuyên.

Tại cơ sở, trạm y tế có vai trò theo dõi tình hình sức khỏe trên địa bàn, nắm bắt những trường hợp có biểu hiện nghi ngờ và kịp thời báo cáo khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Sự phối hợp giữa ngành y tế, chính quyền địa phương và người dân giúp các biện pháp phòng bệnh được triển khai sớm, thay vì chỉ tập trung xử lý khi số ca mắc tăng cao.

Đây cũng là yêu cầu được ngành y tế Thanh Hóa đặt ra trong công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Các đơn vị tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm tra tại những địa bàn có nguy cơ; phối hợp với chính quyền và các ngành liên quan để phát hiện, điều tra, khoanh vùng, xử lý kịp thời khi xuất hiện ca bệnh hoặc ổ dịch.

Số ca giảm, nguy cơ vẫn còn

Số ca mắc/nghi mắc sốt xuất huyết tại Thanh Hóa đang thấp hơn cùng kỳ năm trước, nhưng nguy cơ bệnh phát sinh vẫn còn, nhất là trong mùa mưa. Đây cũng là thời điểm cần tiếp tục duy trì các biện pháp phòng bệnh tại cộng đồng, không chỉ ở những nơi đã ghi nhận ca mắc. Đến thời điểm này, khu vực miền Bắc ghi nhận 240 trường hợp mắc/nghi mắc sốt xuất huyết, giảm 55% so với tuần trước. Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm, khu vực này đã ghi nhận 5.225 trường hợp, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, Thanh Hóa đang có số ca thấp hơn cùng kỳ. Sự khác biệt về diễn biến giữa các địa phương cho thấy việc theo dõi tình hình bệnh cần được thực hiện thường xuyên, nhất là tại những địa bàn có yếu tố nguy cơ để kịp thời xử lý khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Tiến sĩ Đỗ Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, cho biết: Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục củng cố năng lực phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe; tăng cường quản lý sức khỏe cộng đồng, khám phát hiện và điều trị dự phòng. Mục tiêu xuyên suốt là chủ động quản trị nguy cơ, không chờ bệnh phát sinh mới xử lý. Đối với sốt xuất huyết, yêu cầu này cần được triển khai thường xuyên tại cơ sở, như giám sát chỉ số muỗi, bọ gậy, xử lý các điểm có nguy cơ, đồng thời hướng dẫn người dân loại bỏ nơi muỗi có thể sinh sản. Khi những biện pháp này được duy trì thường xuyên, ngành y tế có thêm cơ sở để phát hiện sớm nguy cơ và chủ động ứng phó với diễn biến của bệnh. Tại mỗi gia đình, người dân cần tiếp tục đậy kín dụng cụ chứa nước, loại bỏ vật dụng có khả năng đọng nước, thường xuyên vệ sinh môi trường và diệt lăng quăng, bọ gậy. Khi có người bị sốt, cần theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn điều trị.