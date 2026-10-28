Kiểm soát nguy cơ mất an toàn từ bao bì thực phẩm

Các đại biểu thảo luận giải pháp bảo đảm an toàn bao bì thực phẩm, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Ảnh: TRẦN NAM

Ngày 28-10, Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam (VINAFOSA) tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (2001-2026) và hội thảo “Bao bì và công nghệ thực phẩm thế hệ mới đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm và phát triển kinh tế tuần hoàn”.

Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng việc đánh giá mức độ an toàn của bao bì cần căn cứ vào đặc tính vật liệu, loại thực phẩm, nhiệt độ, thời gian tiếp xúc và kết quả kiểm nghiệm theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Ông Bùi Đức Lập, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát nguy cơ từ vật liệu bao bì, nhất là vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Việc đánh giá phải dựa trên cơ sở khoa học và kết quả thử nghiệm, kiểm nghiệm phù hợp.

Ông Bùi Đức Lập, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát nguy cơ từ vật liệu bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Ảnh: TRẦN NAM

Theo đại diện Cục An toàn thực phẩm, trong số 66 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được rà soát, có 4 quy chuẩn liên quan đến bao bì, dụng cụ, vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Tại hội thảo, các quy định này được trao đổi cùng những định hướng quản lý tại dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Ông Lê Văn Giang, Chủ tịch VINAFOSA, cho biết bao bì không chỉ có chức năng chứa đựng, bảo quản, vận chuyển thực phẩm mà còn liên quan trực tiếp đến kiểm soát nguy cơ mất an toàn thực phẩm và giảm tác động đến môi trường. Phát triển bao bì thế hệ mới cần gắn với bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Các đại biểu cũng thảo luận giải pháp công nghệ đồng bộ từ chế biến đến đóng gói nhằm kiểm soát chất lượng, hạn chế rủi ro trong sản xuất. Với bao bì thân thiện môi trường, yêu cầu đặt ra là vừa bảo đảm an toàn thực phẩm, vừa tính đến khả năng thu gom, tái chế và hiệu quả sử dụng tài nguyên.