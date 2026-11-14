Kiểm soát ngân sách để tối ưu hiệu quả kinh doanh

Nhìn lại chặng đường một thập kỷ đưa tiến bộ kỹ thuật về với bản làng, có thể khẳng định đầu tư khoa học, công nghệ và hạ tầng số không còn là những giải pháp bổ trợ mang tính tình thế. Đây chính là “đòn bẩy” chiến lược giúp đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phá vỡ thế cô lập địa lý, thay đổi tận gốc tư duy canh tác tự cung tự cấp, vươn lên làm chủ kinh tế và giảm nghèo bền vững.