Kinh tếTài chính

Kiểm soát ngân sách để tối ưu hiệu quả kinh doanh

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, xây dựng kế hoạch tài chính và kiểm soát ngân sách đang trở thành yếu tố quan trọng đối với hoạt động quản trị doanh nghiệp. Đặc biệt, khi bước vào giai đoạn hoạch định kế hoạch kinh doanh năm 2027, bài toán phân bổ nguồn lực, kiểm soát chi phí và dự phòng rủi ro càng được các nhà quản trị quan tâm.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
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Thanh Hiền

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/kiem-soat-ngan-sach-de-toi-uu-hieu-qua-kinh-doanh-246261114165858712.htm