Kiểm soát ngân sách để tối ưu hiệu quả kinh doanh
Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, xây dựng kế hoạch tài chính và kiểm soát ngân sách đang trở thành yếu tố quan trọng đối với hoạt động quản trị doanh nghiệp. Đặc biệt, khi bước vào giai đoạn hoạch định kế hoạch kinh doanh năm 2027, bài toán phân bổ nguồn lực, kiểm soát chi phí và dự phòng rủi ro càng được các nhà quản trị quan tâm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/kiem-soat-ngan-sach-de-toi-uu-hieu-qua-kinh-doanh-246261114165858712.htm