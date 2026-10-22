Kiểm soát môi trường mùa mưa bão

Công nhân môi trường thu gom rác thải lá cây trước mùa mưa bão tại phường Bàn Thạch. Ảnh: HỒ QUÂN

Chủ động ứng phó

Tại phường Quảng Phú, Công ty TNHH Kim khí Chu Lai hoàn thành khối lượng hợp đồng ký kết với Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam về khơi thông dòng chảy từ cuối tháng 9/2026. Theo đó, công ty đã nạo vét mương trần, cống và hố ga trên 18 tuyến đường, nhằm phòng ngừa nguy cơ ngập úng tại các khu dân cư và trục giao thông.

Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam cho hay, trước mùa mưa bão năm 2026, công ty đã giao Chi nhánh Tam Kỳ phụ trách địa bàn 4 phường: Bàn Thạch, Tam Kỳ, Hương Trà và Quảng Phú.

Trước mùa mưa bão, chi nhánh tập trung vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, rác thải công cộng; khơi thông các họng thu nước trên các tuyến đường, bảo đảm thoát nước trên địa bàn quản lý. Trong mùa mưa bão, chi nhánh sẽ triển khai nhân lực, phương tiện xử lý tình trạng ngập cục bộ do rác thải, lá cây ứ đọng tại các tuyến đường...

Đối với các khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 (xã Tam Xuân), Tam Nghĩa (xã Núi Thành) và Đại Hiệp (xã Đại Lộc), công ty đã giao Chi nhánh Xử lý chất thải rắn kiểm tra việc vận hành, xử lý rác theo quy trình, không để xảy ra sự cố môi trường như phát tán mùi hôi, nước rỉ rác chưa qua xử lý tràn ra môi trường.

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam Nguyễn Thanh Dũng cho biết, đơn vị đã yêu cầu các chi nhánh, đội môi trường bám sát kịch bản ứng phó mưa bão của công ty, triển khai phương án theo nhiệm vụ được giao. Trong đó, sẵn sàng nhân lực, phương tiện phục vụ công tác ứng phó trong mùa mưa bão, nhất là xử lý chất thải rắn và nước thải, bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý.

Trong khi đó, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ công ích đô thị Tam Kỳ Nguyễn Đình Toản thông tin, trước mùa mưa bão, công ty đã phân công 11 tổ, trong đó có 6 tổ cơ giới, triển khai cắt tỉa 26.000 cây xanh tại 4 phường Bàn Thạch, Tam Kỳ, Hương Trà và Quảng Phú.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, trước mùa mưa bão, đã yêu cầu địa phương triển khai khơi thông mương rãnh, lòng cống, lòng cầu, bảo đảm thoát nước tại các công trình cầu, cống và trên mặt đường.

Đồng thời chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ tăng cường kiểm tra, dọn dẹp chướng ngại vật gây cản trở giao thông và hệ thống thoát nước khi có mưa lớn, nhất là vật liệu xây dựng, cây xanh ngã đổ, rác thải tại các cửa thu nước.

Đối với các hồ, đập và công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương phát dọn cây cối trên thân đập, tuyến tràn chính và phụ của các hồ chứa nước; nạo vét, khơi thông dòng chảy tại các kênh thoát lũ, trục kênh tiêu và cửa vào cống tiêu; chủ động vận hành các trạm bơm, cống tiêu để tiêu rút nước khi mưa lớn.

Công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam khơi thông dòng chảy tại mương thoát nước cầu Ngân Hàng (phường Tam Kỳ). Ảnh: HỒ QUÂN

Cộng đồng chung tay

Mương thoát nước trên đường Nguyễn Tất Thành là một trong những hệ thống thoát nước quan trọng của phường Tam Kỳ. Tuy nhiên, lục bình, rác thải và bùn đất ứ đọng khiến dòng chảy bị thu hẹp.

Trước mùa mưa bão năm nay, đoàn viên, thanh niên và lực lượng vũ trang phường đã tổ chức dọn cỏ, thu gom rác thải. Bí thư Đoàn phường Tam Kỳ Trương Đức Long cho biết, việc khơi thông hệ thống mương không chỉ nâng cao hiệu quả thoát nước, chống ngập đô thị mà còn cải thiện cảnh quan, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Tại xã Thăng Trường, chính quyền địa phương đã triển khai nạo vét các khe, mương lớn, xử lý điểm bồi lấp, sạt lở tại 2 thôn Bình Trúc và Tây Giang.

Đến nay, hơn 20 tuyến kênh mương với tổng chiều dài khoảng 10km đã được nạo vét, góp phần hạn chế ngập úng, bảo vệ diện tích đất sản xuất. Ngoài ra, địa phương chủ động xử lý các điểm bồi lấp, sạt lở nhằm nâng cao khả năng tiêu thoát nước.

Trước mùa mưa bão năm nay, UBND thành phố ban hành Công văn số 7897/UBND-SXD về tiếp tục triển khai các giải pháp thoát nước, chống ngập úng đô thị trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chung tay phòng, chống ngập úng; khơi thông dòng chảy, tháo dỡ các tấm che ngăn mùi tại cửa thu nước trước nhà và khơi thông các mương đất bị bồi lắng.

Thực hiện chỉ đạo của thành phố, UBND phường Thanh Khê vận động người dân tháo dỡ các tấm che đậy cửa thu nước, vệ sinh khu vực cửa thu nước; không xả rác gây cản trở thoát nước. Khi phát hiện cửa thu nước, hố ga, mương thoát nước bị tắc nghẽn, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương để xử lý kịp thời.

Tương tự, các tổ dân phố thuộc phường Hòa Khánh đã ra quân kiểm tra, vệ sinh, khơi thông cửa thu nước, mương thoát nước và thu gom rác thải tại các tuyến đường, kiệt, hẻm và khu dân cư.

Lãnh đạo phường Hòa Khánh cho biết, địa phương đề nghị các tổ dân phố thường xuyên rà soát những điểm có nguy cơ tắc nghẽn, đồng thời vận động người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu dân cư.