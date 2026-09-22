Kiểm soát mặt hàng Tết Trung thu, ngăn hàng lậu 'tuồn' ra thị trường

Lực lượng chức năng kiểm tra mặt hàng bánh Trung thu.(Ảnh: TG).

Siết chặt kiểm tra

Thực hiện chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), các đoàn kiểm tra liên ngành tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Lạng Sơn, Quảng Ninh... liên tục ra quân cao điểm kiểm soát thị trường thực phẩm Tết Trung thu.

Tại Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo 389 thành phố, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Sở Công Thương Hà Nội về bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2026.

Những ngày qua, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội tăng cường bám sát địa bàn, rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các điểm bán hàng phục vụ mùa Trung thu.

Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn bánh Trung thu tại phường Việt Hưng (Hà Nội) không có hóa đơn, chứng từ.

Hoạt động kiểm tra được triển khai trên diện rộng, từ các tuyến phố cổ, khu vực trung tâm thành phố đến chợ, siêu thị và các cơ sở kinh doanh tại khu vực ngoại thành.

Các mặt hàng được tập trung kiểm tra gồm bánh Trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, đồ chơi trẻ em, thực phẩm, nguyên liệu và phụ gia thực phẩm.

Đặc biệt, lực lượng chức năng chú trọng các cơ sở sản xuất, điểm kinh doanh thời vụ, khu vực đông dân cư và những địa điểm có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa vi phạm.

Đối với hàng hóa đang lưu thông trên thị trường, nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn, chứng từ, nhãn hàng hóa cũng như việc chấp hành các quy định về kinh doanh, chất lượng và an toàn thực phẩm.

Qua đó, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng hóa không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Bên cạnh kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng Quản lý thị trường còn tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, hướng dẫn các hộ kinh doanh chấp hành quy định và vận động ký cam kết không kinh doanh hàng hóa vi phạm.

Phát hiện bánh Trung thu không rõ nguồn gốc

Cụ thể, ngày 8/9/2026, Đội Quản lý thị trường số 16 thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra hộ kinh doanh N.T.Q.A tại số 140 đường Nam Đuống, phường Việt Hưng (Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang bày bán 116 sản phẩm bánh Trung thu Moon cake nhập khẩu nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Tổng trị giá số hàng vi phạm theo giá niêm yết là 8,5 triệu đồng.

Lực lượng chức năng TP Quảng Ninh phát hiện 864 chiếc bánh Trung thu có xuất xứ nước ngoài.

Cũng vào đầu tháng 9/2026, Đội Quản lý thị trường số 22 cũng tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, qua đó phát hiện nhiều mặt hàng thực phẩm vi phạm như xúc xích, trứng ngũ vị, kẹo dẻo, bánh ngọt, trà sữa, măng cay, mì ống, rong biển, mì ăn liền và một số loại thực phẩm khác.

Theo lực lượng chức năng, thời điểm cận Tết Trung thu là giai đoạn nhu cầu tiêu dùng bánh kẹo, bánh Trung thu và các loại thực phẩm tăng cao. Đây cũng là thời điểm nguy cơ xuất hiện hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng gia tăng, đòi hỏi công tác kiểm tra, kiểm soát phải được thực hiện thường xuyên.

Không chỉ tại Hà Nội, công tác kiểm tra thị trường phục vụ Tết Trung thu cũng được tăng cường tại nhiều địa phương.

Lực lượng Quản lý thị trường tại Hà Nội cao điểm siết chặt kiểm tra, xử lý vi phạm các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu.

Tại Quảng Ninh, lực lượng Quản lý thị trường liên tiếp phát hiện hai vụ vận chuyển bánh Trung thu có xuất xứ Trung Quốc, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Sáng 5/9/2026, tại Trạm thu phí đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, thuộc địa phận phường Móng Cái 2, thành phố Quảng Ninh, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Tổ công tác Điểm kiểm soát số 4 tiến hành kiểm tra một phương tiện vận tải do ông T.V.L. điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 112 chai rượu vang trắng và 864 chiếc bánh Trung thu có xuất xứ Trung Quốc. Toàn bộ số hàng không có hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tiếp đó, chiều 7/9/2026, tại khu vực Cổng chợ Ka Long, phường Móng Cái 2, lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục kiểm tra một phương tiện ô tô mang biển kiểm soát 30L-303.09 do ông N.A.D. điều khiển.

Lực lượng chức năng phát hiện 2.520 chiếc bánh Trung thu không có hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Qua làm việc, các chủ hàng khai nhận toàn bộ số bánh Trung thu và rượu vang được mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn, chứng từ và giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, sau đó vận chuyển đi bán kiếm lời.

Đội Quản lý thị trường số 1 đang hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử phạt theo quy định và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm. Như vậy, chỉ trong hai vụ việc được phát hiện tại khu vực Móng Cái, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 3.300 chiếc bánh Trung thu cùng 112 chai rượu vang trắng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Người tiêu dùng thận trọng

Lực lượng chức năng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải tuân thủ nghiêm các quy định về nguồn gốc hàng hóa, điều kiện bảo quản và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Người dân khi mua bánh Trung thu, bánh kẹo và các sản phẩm thực phẩm cần ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, thông tin về hạn sử dụng đầy đủ, bao bì và nhãn hàng hóa theo quy định.

Các mặt hàng đồ chơi trẻ em phục vụ Tết Trung thu cũng được kiểm tra.

Trong thời gian tới khi Tết Trung thu cận kề, Chi cục Quản lý thị trường các địa phương trên cả nước tiếp tục chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện Kế hoạch số 440/KH-BCA-BCT ngày 2/6/2026 của Bộ Công an và Bộ Công Thương về phối hợp tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm.

Các biện pháp nghiệp vụ cũng sẽ được tăng cường trước, trong và sau Tết Trung thu năm 2026 nhằm kịp thời phát hiện, xử lý hành vi kinh doanh, vận chuyển hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm và quyền lợi người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đưa ra lời khuyên "4 không - 3 có" cho người dân khi chọn mua bánh Trung thu. Trong đó, "3 có" bao gồm: Có nguồn gốc rõ ràng, thương hiệu uy tín, có địa chỉ sản xuất cụ thể. Có nhãn mác đầy đủ như ngày sản xuất, hạn sử dụng, thành phần, hướng dẫn bảo quản. Có bao bì nguyên vẹn, được hút chân không hoặc đóng gói kín, không bị rách, không bị biến dạng hay xì hơi.

4 không cần phải lưu ý khi mua bánh trung thu bao gồm: Không mua bánh "3 không" trôi nổi, bánh dán nhãn "gia truyền" không có thông tin pháp lý.

Không mua các loại bánh có màu sắc quá lòe loẹt, mùi lạ hoặc bị chảy nước, mốc hỏng. Không mua bánh giá rẻ bất thường so với mặt bằng chung thị trường. Không sử dụng sản phẩm đã quá hạn sử dụng dù bề ngoài chưa có dấu hiệu hư hỏng.

Bộ Y tế cũng chỉ đạo các đơn vị y tế tại các địa phương luôn sẵn sàng lực lượng, vật tư để ứng phó, cấp cứu kịp thời nếu xảy ra các sự cố ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm nay.