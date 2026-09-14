Kiểm soát mặt bằng giá, hỗ trợ sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả công tác quản lý, điều hành giá 8 tháng đầu năm 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân.

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 480/TB-VPCP ngày 12/9/2026, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá, về công tác quản lý, điều hành giá 8 tháng và định hướng 4 tháng cuối năm 2026.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế, chủ động triển khai các giải pháp nhằm thực hiện đồng thời mục tiêu tăng trưởng cao, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội.

Trong điều hành, các cơ quan phải chủ động theo dõi cung – cầu, diễn biến thị trường và giá cả những mặt hàng thiết yếu, kịp thời có giải pháp phù hợp, không để xảy ra biến động bất thường ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Yêu cầu kiểm soát giá càng có ý nghĩa trong những tháng cuối năm, khi nhu cầu tiêu dùng, sản xuất thường tăng và doanh nghiệp phải chuẩn bị nguồn hàng cho thị trường cuối năm, Tết.

Ổn định mặt bằng giá, nhất là đối với những hàng hóa, dịch vụ có tác động lớn tới chi phí đầu vào, sẽ góp phần hạn chế áp lực chi phí cho doanh nghiệp và tạo điều kiện duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.