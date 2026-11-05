Kiểm soát, khống chế dịch tả lợn châu Phi ở Thanh Hóa

Nhân lực ở xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa làm vệ sinh chuồng trại hằng ngày, bảo vệ đàn vật nuôi. (Ảnh: MAI LUẬN)

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa thành lập Đội phản ứng nhanh ứng phó với dịch bệnh, phân công cán bộ chuyên môn bám địa bàn, trực tiếp xuống các xã tập huấn, hướng dẫn cho người chăn nuôi cách phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Cơ quan chuyên môn đã cấp 25.688 lít hóa chất sát trùng; 80 lít hóa chất diệt côn trùng, 2.094 bộ quần áo bảo hộ, 2.094 đôi ủng hỗ trợ các xã, phường chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch; tổ chức 8 lớp tập huấn về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm cho cán bộ thú y cơ sở của 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh; đã hoàn thành tiêm các loại vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm đợt 2, đạt 102,5% kế hoạch .

Đến nay 12 xã, phường ở Thanh Hóa đã công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Hiện tại 57 thôn thuộc 14 xã, phường còn có ổ dịch tả lợn châu Phi, buộc phải tiêu hủy 4.094 con lợn, trọng lượng 286.799kg.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được kiểm soát, không lây lan trên diện rộng.

Hiện các xã, phường tập trung chỉ đạo, triển khai “Đợt cao điểm” xử lý triệt để, dứt điểm các ổ dịch đang xảy ra trên địa bàn địa phương, không để dịch bệnh xảy ra kéo dài, ảnh hưởng đến sản xuất chăn nuôi.

Hệ thống Thú y chủ động triển khai giám sát dịch bệnh đến tận thôn, bản, phát hiện sớm, kịp thời tiêu hủy động vật mắc bệnh, thực hiện tiêu độc khử trùng, xử lý dứt điểm khi dịch bệnh khởi phát ở phạm vi nhỏ lẻ, không để dịch bệnh lây lan.

Thanh Hóa tiếp tục thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường; hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực chuồng nuôi và khu vực chung quanh có nguy cơ cao; quản lý con giống, chỉ cho nuôi tái đàn đối với các hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi đã xử lý triệt để chuồng trại, bảo đảm sạch bệnh, xử lý nghiêm các trường hợp chăn nuôi không thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi, không bảo đảm điều kiện để xảy ra dịch bệnh