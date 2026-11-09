Kiểm soát huyết áp giúp đẩy lùi đột quỵ não

Tại Hội nghị khoa học quốc tế Bệnh viện Bạch Mai, GS.TS. Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, thông tin: "Đột quỵ não là nguyên nhân gây tử vong và tàn phế hàng đầu, tạo gánh nặng lớn cho người bệnh, gia đình và xã hội. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là phần lớn các trường hợp đột quỵ có thể phòng ngừa nếu được nhận diện sớm và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, đặc biệt là tăng huyết áp".

Kiểm soát huyết áp giúp phòng ngừa đột quỵ não (ảnh minh họa).

Còn theo ThS.BS. Đinh Trung Hiếu, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, tăng huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng nhất đối với cả hai thể đột quỵ: nhồi máu não và xuất huyết não. Khi huyết áp duy trì ở mức cao trong thời gian dài, thành mạch máu phải chịu áp lực liên tục, dẫn đến những tổn thương nghiêm trọng. Áp lực dòng máu có thể làm tổn thương lớp nội mạc, thúc đẩy quá trình xơ vữa, gây hẹp hoặc tắc mạch máu não, dẫn đến nhồi máu não. Mặt khác, tình trạng tăng huyết áp kéo dài làm suy yếu thành mạch, khiến mạch máu dễ bị vỡ khi huyết áp tăng cao đột ngột, gây xuất huyết não.

Đáng chú ý, thống kê lâm sàng tại các đơn vị đột quỵ lớn ghi nhận có tới 71% bệnh nhân đột quỵ có tiền sử tăng huyết áp. Trong khi đó, bệnh lý này thường diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi đã xuất hiện biến chứng nguy hiểm.

Theo các bác sĩ tại Trungtâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, việc duy trì huyết áp ở mức mục tiêu theo khuyến cáo của bác sĩ có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa đột quỵ lần đầu cũng như hạn chế nguy cơ tái phát.

Một sai lầm phổ biến là người bệnh tự ý ngừng thuốc khi thấy huyết áp đã trở về mức bình thường. Huyết áp là bệnh lý mạn tính, cần được theo dõi và điều trị lâu dài. Việc tự ý bỏ thuốc hoặc thay đổi liều có thể khiến huyết áp tăng trở lại, làm gia tăng nguy cơ biến cố tim mạch và đột quỵ.

Để bảo vệ tim mạch và não bộ, bên cạnh tuân thủ điều trị, các chuyên gia Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người dân chủ động điều chỉnh lối sống với 8 yếu tố.

Ăn uống lành mạnh: Tăng cường rau xanh, trái cây, cá, các loại hạt và thực phẩm giàu chất xơ; hạn chế muối, lượng muối tiêu thụ nên dưới 5g/ngày.

Vận động thường xuyên: Duy trì ít nhất 150 phút hoạt động thể lực cường độ trung bình hoặc 75 phút vận động cường độ mạnh mỗi tuần.

Không hút thuốc: Tránh thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử và khói thuốc thụ động.

Ngủ đủ giấc: Người trưởng thành nên ngủ 7-9 tiếng mỗi đêm; phát hiện và điều trị các rối loạn giấc ngủ khi cần thiết.

Kiểm soát cân nặng: Duy trì cân nặng hợp lý, phòng tránh thừa cân, béo phì.

Kiểm soát mỡ máu: Theo dõi cholesterol, đặc biệt là LDL-C, và điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

Kiểm soát đường huyết: Chủ động sàng lọc, phát hiện sớm đái tháo đường và duy trì đường huyết ổn định.

Theo dõi huyết áp: Đo huyết áp định kỳ, ghi chép kết quả và tái khám đúng lịch hẹn.

BS Trung Hiếu cho rằng, "đằng sau những tiến bộ trong cấp cứu và điều trị là yêu cầu ngày càng cấp thiết về dự phòng chủ động. Mỗi người dân cần hình thành thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ, kiểm soát huyết áp và tuân thủ điều trị để bảo vệ bản thân trước nguy cơ đột quỵ. Căn bệnh này có thể để lại những hậu quả nặng nề nhưng hoàn toàn có thể giảm thiểu bằng các biện pháp dự phòng đúng cách".