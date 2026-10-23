Kiểm soát giá nhà ở xã hội, mở cơ hội an cư

Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã xác định rõ mục tiêu để người dân có cơ hội tiếp cận nơi ở phù hợp khả năng chi trả.

Dự án nhà ở xã hội tại ô đất NO1 khu đô thị mới Hạ Đình do liên danh Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC), Công ty cổ phần Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội Haweicco, Công ty cổ phần Kinh doanh và phát triển nhà DAC Hà Nội làm chủ đầu tư. Ảnh: Thái - Hùng

Nhà ở xã hội là sản phẩm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chăm lo của Đảng, Nhà nước với nhân dân, nhất là người có thu nhập thấp, công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và các đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở. Có chỗ ở ổn định, chất lượng cuộc sống của người dân sẽ được nâng lên. Xã hội càng phát triển, sự quan tâm ấy càng phải đầy đủ hơn, để những người còn khó khăn được thụ hưởng thành quả phát triển của đất nước.

Thực tế thời gian qua cho thấy, nỗ lực tạo lập quỹ nhà ở xã hội đã có chuyển biến tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2026, cả nước đã hoàn thành gần 47.000 căn nhà ở xã hội, đạt khoảng 48% chỉ tiêu năm. Tuy nhiên, tiến độ tại một số địa phương và việc huy động nguồn lực cho nhà ở cho thuê còn khó khăn. Vì vậy, tăng nguồn cung nhà ở phải đi cùng kiểm soát giá, giúp những căn hộ này trở thành chốn an cư thực sự của người lao động, gia đình chính sách...

Với thành phố Hà Nội, bên cạnh mục tiêu an cư, giải quyết nhà ở xã hội còn là đầu tư cho nguồn nhân lực và sức cạnh tranh của Thủ đô. Vì thế, phát triển quỹ nhà ở xã hội còn được đặt trong chiến lược phát triển đô thị, tạo nền tảng ổn định xã hội và thu hút nhân lực. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng xác định, phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ trọng tâm của chương trình phát triển đô thị và an sinh, đồng thời là yêu cầu cấp thiết đối với phát triển bền vững Thủ đô. Thành phố đã đẩy mạnh phân cấp, tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư. Những giải pháp đó đang được thực hiện đồng bộ, gắn tiến độ với chất lượng và phục vụ đúng đối tượng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án nhà ở xã hội tại ô đất NO1, Khu đô thị mới Hạ Đình. Ảnh: Hồng Thái

Vì nhu cầu nhà ở xã hội vẫn rất lớn nên mục tiêu quan trọng nhất là mức giá phải phù hợp thu nhập người dân, muốn vậy, phải hành động đồng bộ. Trước hết, phải kiểm soát chi phí cấu thành giá, minh bạch căn cứ tính giá bán, giá thuê và việc thực hiện ưu đãi. Cơ quan quản lý cần kiểm tra, loại bỏ khoản tính sai, thu sai, bảo đảm hỗ trợ của Nhà nước góp phần giảm gánh nặng giá nhà cho người dân. Doanh nghiệp cần đổi mới công nghệ, sử dụng vật liệu phù hợp để tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Giữ giá hợp lý cũng đòi hỏi phải giảm chi phí do dự án kéo dài. Với Hà Nội, thành phố đã đặt yêu cầu cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, xử lý theo cơ chế “làn xanh”, kiểm điểm tiến độ định kỳ. Yêu cầu này cần được thực hiện nghiêm túc hơn, gắn phân cấp với năng lực cán bộ, trách nhiệm cá nhân và thời hạn xử lý vướng mắc. Chủ đầu tư phải bố trí đủ nguồn lực và triển khai đúng cam kết.

Bên cạnh đó, cần có nguồn vốn để đáp ứng cho cả người mua và doanh nghiệp phát triển nhà. Song, do vốn không thể giải ngân ngay theo toàn bộ hạn mức đã đăng ký mà phải theo tiến độ thi công, khối lượng hoàn thành... Bởi vậy, để nguồn vốn thực sự "rót" vào các dự án và đến người mua nhà thì dự án phải được triển khai đúng tiến độ và đáp ứng các điều kiện vay vốn. Cùng với đó là công khai thông tin dự án, giá, quy trình xét duyệt; tăng hậu kiểm, xử lý trục lợi chính sách và khoản thu trái quy định.

Hiệu quả chính sách cần được đo bằng những căn nhà xã hội đến đúng người, được sử dụng với chi phí phù hợp. Khi người lao động có chốn an cư ổn định, thành quả phát triển mới được chuyển hóa thành sự chăm lo thiết thực, bền vững cho nhân dân.